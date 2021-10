Gelekt: Audi’s nieuwe vlaggenschip, mét putdekselvelgen

Audi’s nieuwe vlaggenschip, de Horch, is een vrij schaamteloze Maybach-kloon.

Het segment van de überluxe limousines was altijd het domein van Rolls-Royce en/of Bentley. Natuurlijk, de Duitse Drie hebben ook topklasse sedans, maar die stonden toch een treetje lager.

Zoals bekend heeft Mercedes een dappere poging gedaan om Rolls-Royce naar de kroon te steken, maar dat was geen doorslaand succes. Maybach kreeg echter een tweede (of eigenlijk moeten we zeggen: derde) leven als submerk. Dit was kennelijk wel lucratieve business voor Mercedes. Ook de nieuwe S-klasse is er namelijk weer als Maybach en er is nu eveneens een Maybach GLS. En er staat nog meer op het programma.

Bij Audi dachten ze: wat Mercedes kan, kunnen wij ook! Zij gaan daarom precies hetzelfde recept toepassen op de Audi A8. Deze snode plannen waren al geruime tijd bekend, maar nu is het zover. Althans, bijna zover. De auto is namelijk gelekt op het internet.

Het nieuwe vlaggenschip van Audi luistert naar de naam A8L Horch. Dit is een bijzonder lelijke naam, zeker in het Nederlands, maar uiteraard wel een historisch verantwoorde naam. Voordat het merk Audi er was, was er namelijk Horch. August Horch is ook de oprichter van Audi. Omdat hij de naam Horch op een gegeven moment niet meer kon gebruiken koos hij voor de Latijnse vertaling: Audi.

Nu keert de naam Horch dus toch weer terug. Op de Audi A8L Horch, waarvan je hier de allereerste beelden ziet. We kunnen vaststellen dat Audi schaamteloos het recept van Maybach heeft overgenomen. We zien dus een verlengde A8, met extra chroom, speciale logo’s en heuse putdekselvelgen.

Nu is het ook weer niet zo dat Mercedes patent heeft op de putdekselvelg, want deze zaten bijvoorbeeld ook al op de A8L van de D2-generatie. Deze velgen een comeback laten maken was echter wel een idee van Mercedes. Het is dus duidelijk waar Audi de inspiratie vandaan heeft.

Het Horch-label heeft ook een eigen logo gekregen. Dit is geïnspireerd op het oude logo van Horch. Dit embleem is onder meer terug te zien op de velgen en op de C-stijlen. Het Audi-logo wordt niet compleet vervangen. In de grille zien we nog wel gewoon de welbekende vier ringen.

كما وصلني:

اودي تعلن HORCH A8 L في الصين اسم قديم لشركة اودي تم احيؤه كنسخة فاخرة للسوق الصيني بطول اجمالي 5450ملم بزيادة 130ملم عند اودي A8 L الحالية وبتجهيزات اكثر فخامة من A8 L الحالية❤❤❤ pic.twitter.com/xDmZ1LswJd — حاتم🛠 (@Hatem_PtHd) October 29, 2021

Beelden van het interieur zijn ook gelekt. Het binnenste is niet veel anders dan dat van een goed aangeklede ‘gewone’ A8L. Wel heb je nóg meer beenruimte. De A8L Horch heeft namelijk een nog langere wielbasis dan de A8L. En die heeft al een niet misselijke wielbasis van 3.128 mm.

Voor alle foto’s en details moeten we nog even de officiële onthulling afwachten. Maar dat kan nooit meer lang duren.