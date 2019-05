De Audi A8 gaat Maybach achterna

In het verleden behaalde resultaten kunnen wel degelijk een indicatie voor de toekomst zijn.

De Audi A8 is al sinds 1994 op de markt. De auto heeft er mede voor gezorgd dat Audi een zichzelf een stapje hoger in de markt kon positioneren. De aluminium toplimousine speelt een bescheiden rol in een segment waar Mercedes-Benz het meest succesvol is.

De eerstee Audi A8 kwam met diverse ‘premium’ motoren, waaronder een V8 TDI en een W12 op benzine. In de loop der tijd is de aluminium sloep uitgegroeid tot een vaste waarde in het luxe limo-segment. Samen met de 7 Serie, Jaguar XJ en Lexus LS proberen ze wat aantallen bij Mercedes-Benz weg te snoepen. De S-Klasse is heer en meester in deze klasse als het gaat om verkoopcijfers.

Naast imago en kwaliteit heeft de S-Klasse nog een voordeel: de auto is in enorm veel smaakjes te krijgen, waaronder een ultra-luxe Maybach variant. Het is juist die versie die Audi in het vizier heeft. Audi heeft namelijk bevestigd dat de A8 als basis gaat dienen voor een zeer luxe en prestigieuze derivaat.

Een van de manieren omdat te doen, is het merk ‘Horch’ weer nieuw leven in te blazen. Het is min of meer hetzelfde wat Mercedes met Maybach heeft gedaan. Als merk was het een redelijke flop, maar als uitvoering van de S-Klasse gaat het juist erg goed. De auto wordt gebaseerd op de Audi A8 L, de iets langere variant.

Qua uitrusting en techniek zal het vrij simpel zijn: het beste van het beste. Dus een zeer luxe uitdossing en erg dikke motoren. De A8 ‘Horch’ krijgt wederom een W12 onder de kap. De oude 6.3 is eindelijk met pensioen gestuurd. De A8 krijgt een moderne twaalfcilinder met turbo’s, intercoolers en directe brandstofinjectie. Zaken die voorheen niet aanwezig waren.

Wanneer de auto komt is nog niet helemaal duidelijk, maar diverse bronnen spreken over de facelift van het huidige model, de A8 (D5). Het duurt nog wel even een jaartje of twee voordat dat model gefacelift wordt, de auto is immers nog vrij vers.

Dan even een reflecterende noot. Waarom doet Audi dit? Dat Mercedes-Benz het doet, is vrij logisch. Zij hebben immers geen submerk. Dat moest Maybach immers worden. BMW heeft natuurlijk Rolls-Royce. Audi behoort tot de Volkswagen Group en dat concern is ook eigenaar van Bentley. De Audi A8 ‘Horch’ lijkt dat een concurrent uit eigen huis te hebben met de Bentley Flying Spur, die binnenkort onthuld wordt. De legende wil dat een zekere Willem-Alexander van O. niet kan wachten op de luxe Audi.