GELEKT: BMW Skytop is helemaal klaar voor de verkoop!

Een Autoblog-lezer kwam de nieuwe BMW-roadster zonder enige camouflage tegen!

Het probleem van een geslaagde conceptauto komt pas om de hoek kijken wanneer je te veel aanpassingen moet doorvoeren om het prototype te transformeren in een productieauto. Daar lijkt de BMW Skytop geen last van te hebben. Nog voor de officiële lancering van het gelimiteerde productiemodel kwam een AB-lezer een Skytop op Duits kenteken tegen.

We durven het niet met 100 procent zekerheid te zeggen, maar we gaan er wel vanuit dat dit een Skytop is die helemaal af is. Er zit geen camouflage meer op, hij staat op een geldig kenteken en rijdt gewoon op de openbare weg. Voor wie het wil weten: de BMW Skytop die nu gelekt is, reed op de Duitse A9 tussen München en Ingolstadt. Mocht dit inderdaad een klant-Skytop zijn, dan heeft BMW geweldig werk geleverd. Het feit dat we twijfelen of dit een prototype of het eindproduct is, bevestigt dat.

BMW Skytop

Zoals wel vaker kwam BMW afgelopen jaar naar de concours in Villa d’Este met een te gek concept. We verwachtten eigenlijk allemaal dat de cabrio niet in de verkoop zou gaan, maar vanwege overweldigende reacties en (waarschijnlijk veel belangrijker) potentiële klanten die wel een Skytop lusten, bouwt BMW hem echt. Straatfeest! Tenminste voor 50 genodigden. Er komen maar 50 stuks van de cabrio die allemaal al een koper hebben gevonden.

BMW zegt het zelf niet, maar de aandrijflijn in de Skytop vind je ook in de M8 Competition. Het merk heeft het zelf over de krachtigste V8 die BMW te bieden heeft. Dat is een 4,4-liter achtcilinder met 625 pk die vastzit aan een achttraps automaat. Het vermogen gaat naar alle wielen en de Skytop zit na minimaal 3,3 seconden aan de 100.

Ergens aan het begin van volgend jaar moeten de eerste klanten hun Skytop ontvangen. Wat zij betalen, is niet bekend, maar volgens insiders moeten we mikken op minimaal een half miljoen euro. Een paar weken terug was de luxe roadster nog aan het testen op de Nürburgring. Toen zat ie wel onder het camouflagemateriaal.

Meer weten over de BMW Skytop? Wij spraken met de ontwerper van de Skytop, Christopher Weil.

Bedankt voor het insturen, Frans-Jaap!

Stuur ook jouw tips naar de redactie via [email protected]