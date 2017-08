Hyundai Next Generation FCEV: elektrisch met actieradius

Elektrisch rijden, maar dan met een range die niet zo treurig is als die van de meeste elektrokarren? Het kan met een brandstofcel.

Het is verrot lastige techniek, het is duur om te ontwikkelen en misschien wel het belangrijkste: er is praktisch geen infrastructuur. Toch blijft Hyundai vasthouden aan het concept waterstof. Deze Next Generation FCEV is praktisch klaar voor zijn marktintroductie. De SUV heeft een brandstofcel die de accu’s van een 163 pk en 400 Nm sterke elektrische aandrijflijn voedt. Grootste voordeel van dit concept: een fatsoenlijke actieradius. In het geval van deze SUV een keurige (theoretische) 580 kilometer, iets minder dan de 800 kilometer die hun concept beloofde.



Verder heeft Hyundai nog niet zoveel te melden over deze auto, anders dan dat het onderdeel is van een schoon modellenoffensief. Voor 2020 moeten er meer dan tien ecomodellen op de markt komen, waaronder een elektrische versie van de kleine broer van dit apparaat: de Kona.

Hyundai noemt het officieel nog een “pre-productieversie” maar jullie kijken hier naar de vrijwel definitieve vorm van de iX35 Fuel Cell opvolger. Denk dat dashboard en die Tesla-handgreepjes even weg en je bent al een heel eind. Begin 2018 bij uw Koreaanse dealer te vinden, maar dan ook alleen daar: een introductie in de Verenigde Staten en Europa volgt iets later.