Gelekt: dit is de Alpine A390 (inclusief specs!)

Ja, dit is echt de productieversie, geen concept car.

We beginnen deze ochtend met een Frans thema. Na de aankondiging van de Peugeot 208 GTi, hebben we meteen nog meer Frans nieuws. De gloednieuwe Alpine A390 is gelekt. Dit is het eerste volledig door Alpine ontwikkelde model sinds de A110.

We worden al een tijdje bestookt met teasers en foto’s van gecamoufleerde exemplaren, dus een verrassing is het zeker niet. We wisten al dat het een SUV-coupé zou worden. Alpine noemt het zelf een ‘sport fastback’, maar het is duidelijk een crossover.

Productieauto Concept car

Nu krijgen we de productieversie dus voor het eerst te zien, dankzij een gelekte foto. Wat valt op? Alpine is heel dicht bij de concept car gebleven. Deze had een behoorlijk opvallende neus, maar die is nauwelijks afgezwakt op het productiemodel. Daarmee oogt het design een stuk drukker dan dat van de A110. Wel is het verwantschap met de A110 overduidelijk.

De specificaties zijn ook meteen gelekt. Er is de keuze uit 400 pk en 470 pk. Geen lullige instapversies dus, dit is altijd een serieus snelle auto. De topversie sprint van 0 naar 100 km/u in 3,9 seconden. De topsnelheid is wat minder indrukwekkend, zoals gewoonlijk bij EV’s. Deze ligt op 220 km/u.

Deze cijfers zijn echter niet zo belangrijk, want snelle EV’s zijn er genoeg. Het is vooral de vraag of Alpine deze auto kan laten rijden als een Alpine. Dat is nog even afwachten, maar we weten wel dat de A390 torque vectoring heeft en zelfs een Track Mode.

Het gewicht is natuurlijk wel een dingetje. Dat was nu juist hét USP van Alpine. De Fransen hebben in ieder geval niet gekozen voor een kleine accu, want de A390 heeft gewoon een forse 89 kWh batterij. Daarmee heb je 555 kilometer range. Het belooft alleen niet veel goeds voor het gewicht.

De officiële onthulling zal niet lang meer op zich laten wachten, want die volgt later vandaag. Aan het begin van de avond kunnen jullie op deze site alles lezen over de nieuwe Alpine.

Via: Borkener Zeitung