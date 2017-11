Zo dik zag je een Toyota C-HR nog niet eerder

Ze zijn weer druk bezig geweest in het land van de rijzende zon.

De Japanse tuners van Wald zijn niet vies van wat inheems gepeper, dat weten we. Eerder maakten ze bijvoorbeeld van de Land Cruiser een nóg logger gevaarte en zelfs de uitermate saaie Prius wisten ze op een.. eh.. bijzondere wijze aan te pakken. Nu is het de beurt aan de in mijn ogen waanzinnig toffe C-HR, en boy oh boy hebben ze daar de boel eens naar een ander niveau getrokken.

Voordat ik de plaatjes uit het persbericht eens goed aanschouwde, werd ik begroet door een tamelijk beperkt lijstje aan veranderingen. Om nog preciezer te zijn, de productenlijst spreekt in totaal over slechts vier aanpassingen: een voorspoiler met chromen accenten, zijskirts, een diffuser aan de achterzijde en 22″ velgen. Niet bijster veel dus, maar wie een blik op de auto zelf werpt merkt dat het meer dan genoeg invloed heeft gehad op de vormen. De karakteristieken lijnen worden door de aggresieve styling van het kitje nog even extra benadrukt, wat resulteert in een pikante vertoning.

Hoewel het uiterlijk de indruk wekt dat het blok misschien ook wel enigszins gekieteld is, blijkt niets van dat alles te kloppen. Het team van Wald laat het wederom bij cosmetische aanpassingen. Hiermee heeft de nieuwe styling ongeveer evenveel effect als je pens tegen schapengaas aan te drukken, om je geliefde vervolgens teleur te stellen met een door vet overrompelde sixpack.