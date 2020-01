Eindelijk een Defender zoals het heurt

Nou ja, heurt. Hoort in dit geval.





De Land Rover Defender is een waar icoon. Sterker nog, het is het archetype Land Rover. Nog sterker: voor 1990 waren dit gewoon ‘Land Rovers’. De Defender naam werd pas later (in 1990 dus) gebruikt. Een Defender is niet perfect, maar dat is juist zijn charme. Toch zijn er voldoende bedrijven die zich bezig houden met het op smaak brengen van Land Rover Defenders.

Nu Land Rover de de nieuwe Defender uit heeft gebracht, lijkt het alsof er alleen maar meer Defender-veredelaars op de markt zijn gekomen. Eentje die we nog niet vaak voorbij hebben zien komen is Arkonik, Dit is een bedrijf in Groot-Brittannië dat zich voornamelijk richt op de Canadese en Amerikaanse markt. Daar zijn de Defenders maar heel kort leverbaar geweest en is er veel vraag naar. Resultaat: ze zijn onbetaalbaar in de VS en Canada. Arkonik pakt oude Defenders, bouwt ze volledig om en brengt ze dan naar een nieuwe klant in de VS. Op dit moment staat de teller op 200 exemplaren.

Hun laatste project is voor een klant uit Florida en deze wilden wij jullie niet onthouden. In plaats van de zoveelste matzwarte Defender met Kahn velgen en Recaro stoelen, is deze Defender lekker retro. De officiële naam luidt Arkonik Reef D90 en de nieuwe eigenaren wilden een soort strandbuggy sfeer. Daarom is er gekozen voor een softtop met korte wielbasis. Oh, en die kleur: babyblauw! Erg gaaf.

De jaren ’70 vibe komt helemaal naar boven in het interieur. Dat is namelijk bruin. Het leer is bekleed in het meest comfortabele bruin dat je je maar kunt voorstellen. Het soort bruin leer dat je op je tv-stoel wilt hebben. De vloer is van teakhout gemaakt. Hout is ook gebruikt voor het stuurwiel. Er zit uiteraard geen airbag in, maar kijk hoe gaaf het eruit ziet!

Dan de motor. Arkonik verklapt niet wat er onder de kap ligt. Wel weten we dat dit bedrijf vier aggregaten levert: een 200 Tdi (120 pk), 300 Tdi (125 pk), Rover V8 of een LS3 V8 (430 pk). Uiteraard geldt dat dat de auto duurder wordt naarmate je en dikkere motor besteld. Mocht je ook een Reef D90 wensen, leg dan maar wel alvast een zakcentje opzij. De prijzen beginnen vanaf zo’n 175.000 dollar.