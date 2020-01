Golf GTI wordt géén hybride, binnenkort onthulling

Het is toch de Golf GTI waar iedereen op gewacht heeft.





De Golf GTI heeft een beetje het Porsche 911-syndroom. Omdat de auto nergens echt wezenlijke steken laat vallen, is het een uitstekende allrounder. Het enige dat je ‘m kan verwijten is dat er hetere alternatieven zijn voor het geld.

De Golf is dus van alle markten thuis. De Golf GTi MkV was een enorme vooruitgang. De Mk7 was dat in mindere mate ook, mede dankzij zijn MQB-chassis. De nieuwe Golf GTI zal op hetzelfde platform staan. Dat is uiteraard al lang bekend. Wat nu ook bekend en bevestigd is: de Golf GTI maakt zijn debuut op de Salon van Genève in maart 2020. Dat meldt Autocar.

Minimaal 245 pk

Autocar weet verder te melden dat er twee varianten komen: een basis-GTI met 245 pk en een ‘Performance’-derivaat met 290 pk. Opmerkelijk, de Duitse media bevestigen al langere tijd dat de nieuwe Golf GTI in standaardvorm aanzienlijk meer vermogen zou krijgen. Gelukkig kunnen we altijd nog naar de lokale chiptuner voor wat meer paarden.

Clubsport keert terug

In dit artikel gaan we uitgebreid in op alle snelle Golfjes die er naast de GTI ook aan zitten te komen. Wat dat betreft zijn er nog geen grote wijzigingen. Logischerwijs komt de ‘TCR’-naam te vervallen van de Golf GTI TCR. Naast het feit dat het een verschrikkelijke afkorting is, dekte Golf GTI Clubsport de lading beter. Die naam wordt dan ook weer van stal gehaald.

GTI was bijna hybride

Dan het hybride gedeelte. Voor lange tijd zag het er naar uit dat de nieuwe Golf GTI voorzien zou worden van 48V-ondersteuning. Bij veel krachtige auto’s kan dit het verbruik behoorlijk drukken. Tot een paar maanden geleden was het ook daadwerkelijk het geval. Matthias Müller had erop aangedrongen dat deze techniek gebruikt zou worden. Op zich geen rare gedachte, de techniek is immers in huis en de architectuur van het EA888-blok is er op voorbereid. De nieuwe CEO, Herbert Diess, heeft het systeem op het laatst gecanceld.

Snelle VW en duurzame C-segmenters

Mocht je een duurzame doch vlotte C-segmenter van Volkswagen wensen, is er natuurlijk voldoende te kiezen. Zo komt er een snelle versie van de ID.3. Tevens zijn er niet één, maar twee Golf GTE’s onthuld. Voor de kilometervreter komt er dan ook nog eens een Golf GTD.