Gelekt: hier is de BMW M2 CS!

Heel veel carbon in combinatie met wat alcantara. En een dikke power upgrade.

De onthulling van de BMW M2 CS is niet ver meer van ons verwijderd. Diverse automagazines hadden de foto’s al in handen, maar drukte per ongeluk op de publiceer knop waardoor alles online belandde. Die bronnen zijn snel offline gegaan, maar Jalopnik heeft op tijd deze reeks foto’s in combinatie met info over de M2 CS kunnen publiceren. Zo kunnen we vroegtijdig genieten van de auto die BMW M2 CS heet.

De M2 CS is een feest voor iedereen die ook maar een beetje fan is van het merk BMW. De M2 Competition is hier als basis genomen en naar het volgende niveau gebracht. De S55 onder de kap levert in de CS dik 440 pk en 550 Nm koppel. Dat is meer vermogen dan de M3/M4 ten tijde van de introductie (431 pk). De M2 CS is zowel met automaat als met handbak te krijgen. Ondanks achterwielaandrijving is het een rappe jongen. Het sprintje naar 100 km/u is in zo’n vier seconden gedaan.

Het mooie aan de M2 CS is het package waar de auto mee komt. Een carbon motorkap, carbon splitter, carbon dak, carbon achterspoiler, carbon diffuser en carbon spiegelkappen tref je aan op deze BMW. Standaard komt de M2 CS met stalen M Sport remmen, carbon keramische remmen zijn optioneel. Verder komt deze dikste 2 Serie met 19-inch Y-spoke velgen.

In het interieur is met name een combinatie van carbon en alcantara te vinden. Er zitten dikke stoelen in de M2 CS die veel steun moeten geven als je op het circuit gaat boenderen. Kers op het appelgebak is het CS-logo dat is verwerkt in het dashboard.

Het is afwachten tot BMW de M2 CS officieel gaat onthullen. Dan kunnen we je alle informatie brengen.