Is de Jaguar I-PACE zo wel te pruimen?

Ziet er wel lekker dik uit.

De Jaguar I-PACE heeft, op z’n zachtst gezegd, een uitgesproken uiterlijk. Je vindt het mooi, of je gruwelt ervan. Een derde optie is dat je de looks van de auto niet hekelt, maar dat de elektrische auto wel een make-over kan krijgen. Voor die groep heeft Lister goed nieuws.

De Britten hebben hun designer Toby Tinsley losgelaten op de I-PACE en Tinsley kwam met het volgende naar voren. Een I-PACE die op een aantal punten is aangepakt wat het uiterlijk ten goede moet komen. De Lister Jaguar I-PACE komt onder andere met een carbon voorbumper, sideskirts en achterbumper. Er werd een carbon motorkap gemonteerd en een ietwat opvallende achterspoiler mocht niet ontbreken. Verder staat de I-PACE op een setje nieuwe wielen en op aangepaste ophanging.

Dankzij alle carbon componenten weegt deze Lister Jaguar I-PACE 2.033 kg. Dat is een winst van 100 kg in vergelijking met het standaard model. De tuner heeft de software aangepakt, waardoor de I-PACE nu in minder dan vier tellen naar 96 km/u moet kunnen sprinten.

Lister stelt dat ze een ‘gelimiteerd’ aantal exemplaren van gaan bouwen. Ze hebben er een prijskaartje van 125.000 Britse pond aangehangen. Dat komt omgerekend neer op dik 144.000 euro.