Kia Futuron is een voorbode van wat gaat komen

De toekomst van Kia Motors in één concept samengevat.

Er staat voorlopig geen Europese autoshow op de agenda. De Tokyo Motorshow is net achter de rug en deze maand zal de LA Autoshow gaan plaatsvinden, maar daar heeft Kia met deze Futuron weinig te zoeken. Toch is dit het moment dat de Zuid-Koreaanse autobouwer het doek heeft getrokken van dit opvallende concept.

Kia neemt deze Futuron Concept namelijk mee naar de 2019 China International Import Expo (CIIE) in Shanghai. Op deze expositie wil het merk met deze auto de toekomst van Kia laten zien. De Futuron is een vierwielaangedreven SUV Coupé met een elektrische aandrijflijn.

Volgens Kia is het uiterlijk van deze Futuron representatief voor de elektrische modellen die ze de komende jaren gaan maken. De SUV is 4,8 meter lang, 1,5 meter breed met een wielbasis van exact 3 meter. Over de aandrijflijn zelf rept Kia geen woord. Het is dan ook het design wat centraal staat bij dit concept. Andere belangrijke kenmerken van de Futuron is zijn ruime interieur en het feit dat de SUV over level 4 autonoom rijden beschikt.

De elektrische auto’s van Kia krijgen een bredere ‘tiger nose’ grille. In detail krijgen we dit nog niet te zien: een foto van het complete vooraanzicht van de Futuron ontbreekt. Dit concept is echter een soort startsein van die nieuwe grille voor Kia EV’s. De auto staat tot en met 10 november op de autoshow in Shanghai.