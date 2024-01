Dít zijn de goedkoopste private lease auto’s in 2024 van Nederland

De goedkoopste private lease auto’s van 2024 in ons land op een rij!

Private Lease. Jarenlang probeerde de autobranche deze term aan de man te brengen en het lukte eigenlijk nooit. De laatste jaren is het echter aan een opmars begonnen en sindsdien is deze manier van autorijden niet meer weg te denken uit ons koude kikkerlandje. Private lease is natuurlijk hetzelfde als zakelijke lease, maar dan van een privépersoon. Goh.

Omdat 2024 heel erg vers is, zijn wij eventjes alle dealers langs gegaan om te kijken wat nu eigenlijk de private lease prijzen zijn. In dit geval nemen we de top 10 met goedkoopste Private Lease auto’s van 2024 met je door.

Goedkoopste auto’s in de private lease in 2024

Voordat we alles verklappen, zijn er een paar kleine addertjes onder het gras. De grootste is de termijn en het aantal kilometers. Die zijn namelijk nóg minder interessant dan voorheen. De nieuwe standaard is namelijk 72 maanden en 5.000 km per jaar. En ja, dat is voor weinigen echt interessant, maar het is nu eenmaal de standaard waarmee men communiceert en wat het beste te vergelijken is. Aan de andere kant, veel auto’s in dit overzicht worden gebruikt voor de korte afstanden, in plaats van epische roadtrips.

Per merk en model moet je dus zelf je pakket samenstellen. Dus eventueel de auto naar wens aankleden, de looptijd bepalen en het aantal kilometers. En ja, daar wordt het maandelijks te betalen bedrag hoger van, maar het zijn veelal vrij behapbare stappen. De woekerprijzen van weleer voor extra kilometers zijn eveneens echt niet meer van toepassing.

Without further ado, hier zijn de goedkoopste Private Lease auto’s van 2024! Kleine disclaimer: de auto’s op de afbeeldingen kunnen ietsje afwijken van de kale instappers die je daadwerkelijk op de oprit krijgt.

Toyota Aygo X 1.0 VVT-i ‘standaard’

€ 249 per maand

Nieuwprijs: 19.243

Met een flinke voorsprong is de Toyota Aygo X het goedkoopst. We durven wel te raden hoe dat komt: restwaarde. Deze markt is bijna compleet opgedroogd en nieuw komt bijna niemand meer een kleine goedkope auto, omdat ze er niet meer zijn. Dus auto’s als deze Toyota zijn erg gewild tweedehands. Verder zijn de kosten om het rijdend te houden lekker laag!

Mitsubishi Space Star 1.2 12v Entry

€ 289 per maand

Nieuwprijs: € 17.490

Deze auto is steevast te vinden in de lijstje van goedkoopste auto’s en ook nu doet ‘ie het goed. De Mitsubishi Space Star begint wel serieus op leeftijd te raken. In 2020 kreeg de auto voor het laatst een rigoureuze facelift (de tweede alweer). Maar voor minder dan 300 euro per maand zit je droog in een nieuwe auto. Dus beter dan lopen, de fiets of een busabonnement.

Suzuki Ignis 1.2 Comfort Smart Hybrid

295 per maand

Nieuwprijs: € 21.645

Ja, je kan zelfs een beetje fun krijgen als je een private lease-auto zoekt. Check de Ignis, een heerlijk eigenwijs karretje met enkele verwijzingen naar de Suzuki SC100. Voor het geld heb je airco, LED-verlichting en een radio. Plus een setje wieldoppen. Let op: de Ignis is beperkt leverbaar en gaat er binnenkort uit. Dus wees er snel bij, want op = op! Lekker: je krijgt altijd een 1.2 viercilinder. Toch lekkerder dan een driecilinder broodtrommel.

Dacia Spring Electric 45

€ 299 per maand

Nieuwprijs: € 21.750

Als je echt rust aan boord wil, dan is de Dacia Spring je vriend. Die is namelijk voorzien van een elektromotor en daardoor heerlijk stil. Helaas merk je aan alles dat het een auto is die oorspronkelijk niet voor Europa ontwikkeld is. Het is kaal, goedkoop afgewerkt en de prestaties zijn op zijn best net niet gevaarlijk te noemen. Maar kom op, je hebt dan een elektrische crossover met vijf deuren en airco.

Toyota Yaris 1.5 Hybrid Comfort

€ 299 per maand

Nieuwprijs: € 24.250

Kijk, deze is bijzonder interessant! Een Toyota Yaris en dan niet eens de minste! Het betreft namelijk een Yaris met 1.5 viercilinder motor en elektrische ondersteuning. Gewoon een keurige vijfdeurs B-segment auto. De upgrade naar een Active is de moeite wel waard, want dan heb je een radiootje met 4 speakers, een multi-mediasysteem met AppleCarplay of Android Auto.

Citroën C3 You 1.2 PureTech 83

€ 308 per maand

Nieuwprijs € 19.460

En zo hebben we NOG een B-segment auto. Simpelweg omdat er geen A-segmenter meer is bij Citroën. Ze verkochten duizenden van die kleine milieuvriendelijke auto’s, maar de EU wil liever Cayenne hybrids en BMW XM’s (gezien hun wetgeving). De Citroen C3 is sober uitgerust, maar ziet er alsnog lekker funky uit. Belangrijk om te weten is dat elektrische ramen, airco, 6 airbags, cruise control, lane assist en mistlampen gewoon standaard zijn. Let op: er is een nieuwe ë-C3 onderweg, maar da’s een elektrische auto.

Suzuki Swift 1.2 Smart Hybrid Comfort

€ 325 per maand

Nieuwprijs: € 21.495

Net als de Ignis is de Swift ook een leuke auto voor erbij. De twee delen een hoop eigenschappen, wat niet gek is gezien het feit dat ze wat techniek met elkaar delen. Dus dezelfde 1.2 vierpitter aan boord. Bijzonder: adaptieve cruise control is standaard! Let op: dit betreft nog de oude Swift, er is een nieuwe onderweg!

Fiat 500 Hybrid Urban

€ 334 per maand

Nieuwprijs € 17.790

Ja, deze evergreen is er nog steeds. In 2007 kwam de Fiat 500 op de markt en anno 2024 kunnen we nog geen genoeg krijgen van de kleine Fiat. De Fiat 500 Hybrid is relatief gezien geen koopje in de private lease in vergelijking met de nieuwprijs. Maar je krijgt wel een superguitig uiterlijk en een handbediende airco.



Mazda 2 1.5 SkyActiv-G 90 Centre-Line

€ 339 per maand

Nieuwprijs: 22.840

Slim hoor, Mazda houdt zijn kleintje gewoon lekker lang in de aanbieding, want de Mazda 2 is er al sinds 2014. In dit geval is het ook nog veel waar voor je geld. Over geld gesproken, voor de 339 euro per maand krijg je stalen wielen met two-tone wieldoppen. Da’s ook cool. Even checken of er wel airco op zit, de luxere Homura-uitvoering heeft climate control, maar op de website van Mazda wordt het niet vermeld. Wel lekker: je hebt een volwassen 1.5 viercilinder met 90 pk. Gewoon een prima motortje, geen downsize-torretje of rumoerige driecilinder.

Dacia Sandero Essential LPG

€ 349 per maand

nieuwprijs: € 17.200

Good news! De Dacia Sandero heeft de top 10 van goedkoopste auto’s in de private lease ook gehaald. In dit overzicht is het een iets minder sterke aanbieding, want voor een lager maandbedrag heb je een Toyota Yaris. Als je ‘m in één keer moet lappen, is die Dacia natuurlijk ineens heel interessant. Het grote probleem is overigens de airco: die is namelijk niet standaard, daarvoor moet je een duurdere Expression kopen.