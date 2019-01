Hier, het bewijs dat Belgen een BMW willen rijden

Volkswagen en Mercedes vallen ook goed in de smaak.

Waar Nederlanders smelten van Volkswagens, Opel en Peugeot zijn de Belgen wat meer premium aangelegen. De bestverkochte tweedehands auto’s van 2018 in België tonen een ander lijstje in vergelijking met onze uitkomst. BMW had al een grote vinger in de pap bij de Belgische nieuwe autoverkoop, maar het merk is ook zeer populair onder occasions in het land.

Uit cijfers van Indicata blijkt dat BMW het meest verkochte merk in België was in 2018 als het gaat om tweedehands auto’s. Het onderzoeksbureau maakt echter geen concrete verkoopcijfers bekend. Op nummer twee staat Volkswagen, op drie Mercedes en op vier Opel en op vijf Peugeot. In 2017 had Volkswagen nog de leiding, met BMW, Mercedes, Opel en Peugeot op de tweede, derde, vierde en vijfde plaats.

Volgens Indicata verkochten merken als Toyota, Fiat, MINI, Land Rover en Porsche aanzienlijk beter in 2018 als het gaat om de tweedehands verkoop. België is een dieselland en auto’s met deze brandstof waren dan ook het populairst. Wel merkten de data goeroes op dat de populariteit van diesel op z’n retour is. Net als in Nederland en andere landen in Europa.

In januari 2018 waren 66 procent van de tweedehands autoverkopen nog een diesel. In december 2018 was dit aantal gedaald naar 61 procent. De kans is groot dat deze daling in dit nieuwe jaar gaat doorzetten. De verkoop van tweedehands benzineauto’s nam toe van 33,2 procent naar 37,5 procent. Hybride en volledige elektrische auto’s winnen aan populariteit. De tweedehands hybride verkopen stegen van 1,19 procent naar 1,58 procent. Bij volledige elektrische auto’s gaat het om een stijging van 0,08 procent naar 0,25 procent.

Foto: Belgische X5 M via @harmengerritsen op Autojunk