Eindelijk! De productie van de Volvo EX90 is begonnen

Het heeft even geduurd, maar de productie van de Volvo EX90 is eindelijk gestart.

Het lijkt erop dat we een themaweek hebben, namelijk de Week van de Langverwachte EV’s die Eindelijk in Productie Gaan. Maandag schreven we dat de productie van de uitgestelde Ford Explorer EV eindelijk is begonnen en vandaag meldt Volvo dat de eerste EX90 van de band is gerold. Daar hebben we heel lang op moeten wachten, want de EX90 werd al in 2022 onthuld.

Waarom heeft het zo lang geduurd? Nou, de EX90 is nogal een complex product, met allerlei nieuwe systemen (voor Volvo in ieder geval). Volvo had dus extra tijd nodig om de software op orde te krijgen. De problemen hadden onder andere te maken met het LiDAR-systeem. Ze hadden de auto natuurlijk gewoon op de markt kunnen brengen á la Volkswagen, maar Volvo koos toch voor de veilige weg…

Nu is het eindelijk zover: de eerste Volvo EX90 is van de band gerold. Niet in Zweden en ook niet in China, maar in de VS. In de Amerikaanse Volvo-fabriek in South Carolina rolt momenteel al de S60 van de band (maar niet de V60). Met de lokale productie zal de EX90 in ieder geval geen last hebben van de torenhoge China-taks van Joe Biden.

Wat de EX90 in Nederland moet kosten weten we al geruime tijd, maar we zullen de prijzen nog even kort op een rijtje zetten:

Volvo EX90 Single Motor (279 pk, 580 km range): €83.495

Volvo EX90 Twin Motor (408 pk, 585 km range): €88.995

Volvo EX90 Twin Motor Performance (517 pk, 580 km range): €98.495

Alle uitvoeringen hebben dus ongeveer dezelfde range, het verschil zit ‘m in de performance. De versies met twee elektromotoren hebben ter compensatie wel een iets grotere accu (111 kWh in plaats van 104 kWh). Zeven zitplaatsen zijn standaard in iedere EX90, wat vrij uniek is voor een EV.

Hoewel de productie dus op gang is moeten we nóg langer wachten voordat de EX90 daadwerkelijk in Nederland verschijnt. Zoals we in april al konden melden zullen de eerste Nederlandse klanten pas in oktober de sleutels in handen krijgen.

De video waarin Wouter de EX90 voorstelt kun je hieronder nog eens bekijken: