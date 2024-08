‘Nieuwe’ Volvo XC90 met verbrandingsmotor is in aantocht

Vergeet de EX90, de nieuwe XC90 komt er aan.

Er is inmiddels een gloednieuwe Volvo XC90 in de vorm van de elektrische EX90. De productie hiervan ging eerder dit jaar van start, maar intussen staat ook de oude XC90 nog in de prijslijsten. Want ja, alles inzetten op elektrisch ziet Volvo toch niet zitten met dit model.

De XC90 ziet er nog fris uit, maar inmiddels is dit model toch alweer 9 jaar oud. Volvo heeft echter goed nieuws: over anderhalve week presenteren ze een nieuwe XC90. Die dus naast de EX90 komt te staan. Voor alle duidelijkheid: dat was van begin af aan al het plan.

Het woord ‘nieuw’ mag je met een korreltje zout nemen, want het wordt gewoon een facelift c.q. doorontwikkeling van de huidige XC90. Dit model krijgt dus een hele lange levensduur. Net als de Porsche Cayenne, die het ook nog heel lang moet uitzingen naast de elektrische Cayenne.

Momenteel is de XC90 alleen nog als hybride te bestellen. We kunnen alvast verklappen: dat gaat zo blijven. De vernieuwde Volvo XC90 zal altijd een hybride zijn. Of er nog wat verandert aan de aandrijflijn is nog even afwachten.

Volvo deelt alvast een teaserplaatje waarop de nieuwe XC90 (linksonder) en de EX90 (rechtsboven) te zien zijn. We zien in ieder nog steeds de hamer van Thor in de koplampen, dus we verwachten geen schokkende wijzigingen op designgebied. In het interieur kun je een nieuwe interface verwachten.

De nieuwe XC90 zal onthuld worden tijdens een evenement genaamd 90/90 Day. Volvo-liefhebbers kunnen 4 september in hun agenda noteren.

Foto: @petpatphotography, via Autoblog Spots