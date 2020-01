Topmerken zeggen af voor Autosalon van Genève

Een rondje lopen is straks nog sneller gedaan.





Het lijkt geen extreem spectaculaire editie te worden van de Autosalon van Genève in maart dit jaar. Nu het event langzaam maar zeker dichterbij komt, laten ook steeds meer merken weten of ze wel of niet komen. Voorlopig neemt het lijstje met afwezige merken alleen maar toe.

Zo maakte Lamborghini eerder deze week bekend niet aanwezig te zijn op de Zwitserse autobeurs. Vandaag is via automobilwoche bekend geworden dat ook Opel, Peugeot, Citroën en Ford verstek laten gaan. Daarmee valt een flink gat, want deze merken hebben een grote line-up aan modellen.

Een echte verrassing is het niet. In 2019 was Opel ook al afwezig, net als Ford. Andere belangrijke afwezigen vorig jaar waren Jaguar en Land Rover. Volvo is al jaren niet aanwezig op de meeste autobeurzen. Het Zweedse automerk geeft de voorkeur aan eigen evenementen. Daarnaast zijn kostenbesparingen een belangrijke reden van merken om weg te blijven. Polestar was er overigens vorig jaar wél bij.

De komende weken horen we ongetwijfeld van meer merken of ze wel of niet acte de presence geven op de Autosalon van Genève. Het autofeestje in Zwitserland is dit jaar van 5 tot en met 15 maart.