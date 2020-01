Maakt Volkswagen de Arteon eindelijk interessant?

Soms heb je een duwtje in de goede richting nodig. Of ordinaire korting.





Het zijn van de auto’s waarvan je je afvraagt: waarom heb ik ‘m destijds niet gereden? Denk aan de Alfa 156, Peugeot 406 Coupé of de Lexus IS. Van die auto’s die eigenlijk wel in het leasebudget pasten, maar je koos uiteindelijk toch voor premium vervoer uit Zuid-Duitsland.

De Volkswagen Arteon past in dat straatje eigenlijk. Niet alleen om te zien is het een fraaie auto, maar ook op papier lijkt de auto alle belangrijke hokjes aan te vinken. De auto zit goed in elkaar geschroefd, een fraai dashboard, alle nodige opties kun je krijgen en de auto is nog praktisch bovendien. Toch zijn er minder dan 1.500 mensen in Nederland die een Arteon hebben gekozen.

Dat vinden ze bij Volkswagen waarschijnlijk ook veel te weinig, dus wordt de Arteon in de aanbieding gedaan. Normaal gesproken zijn de Duitse merken best wel gierig als het op opties aankomt, maar in dit geval kun je een redelijk voordeel scoren: tot wel 8.800 euro. Er zijn twee verschillende uitvoeringen, de Business Elegance Exclusive en de Business R Exclusive. De eerste is chic en elegant, de tweede is dynamisch en sportief. Waarschijnlijk ziet je vrouw (m/v) het verschil niet, maar de R heeft de kenmerkende dikke bumpers en de Elegance niet.

Qua uitrusting zit ongeveer alles wat je erop kan wensen wel op. Denk aan sportstoelen, LED-koplampen, groot navigatiesysteem en een virtual cockpit. Plus nog een hele hoop andere dingen. Je kan kiezen uit een 2.0 TSI (benzine) of een 2.0 TDI (diesel). In beide gevallen levert de motor 190 pk. Qua prestaties doen ze niet veel voor elkaar onder. De benzine is ietsje sneller, de diesel is wat zuiniger. De Business Elegance Exclusive is er vanaf 46.205 en de ‘R’ kost 47.450 euro. Maar waarschijnlijk staat er nu een Model 3 voor de deur en begrijp je waarom ‘m je de Arteon niet hebt geleaset. Je betaalt namelijk de volle mep aan bijtelling.