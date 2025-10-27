Geloof het of niet: dit is de nieuwe Mercedes Sprinter

Bouwlui en camperbusfans: dit is jullie volgende speeltje!

Hoewel een groot deel van de bevolking geen of weinig connectie heeft met de bestelbus was het een heet onderwerp eind vorig jaar. Ondernemers zijn vanaf dit jaar bpm gaan betalen voor de bedrijfswagens. Het resultaat: een grote verkoop van bestelbusjes vlak voor het einde van 2024.

De storm is weer gaan liggen. We kunnen weer vooruitkijken, want er moeten natuurlijk wel nieuwe busjes blijven komen. Binnenkort is de Sprinter van Mercedes aan de beurt voor een nieuwe generatie. Daarbij gaat een heleboel veranderen.

Mercedes wil nog niet helemaal prijsgeven hoe de nieuwe Sprinter eruitziet. We krijgen daarom een sculptuur te zien waarin delen van de nieuwe werkbus te zien zijn. Mercedes laat het na om deze rots in de branding met rocksolid eigenschappen die een kei is in zijn werk, steengoed te noemen.

Er valt nog weinig uit het beeldhouwwerk te halen. We zien in ieder geval dat de CLA-grille niet wordt overgenomen, maar dat er weer een strakke neus op zit. Die neus lijkt wel behoorlijk groot en ver uit te steken op de afbeeldingen. De koplampen zijn wel weer vrij scherp ingesneden.

De nieuwe Sprinter is volgend jaar te bestellen met verschillende aandrijfsystemen en in talrijke lengte-, wielbasis- en gewichtsvarianten. De op maat gemaakte uitvoeringen zijn vrij specifiek gericht op verschillende branches. Mercedes noemt: ”koeriers-, expres- en pakketdiensten, koelwagens, service- en werkplaatsvoertuigen, ambulances en reddingswagens, diepladers voor bouwplaatsen en personenvervoer voor mensen met beperkte mobiliteit, en campers”.

Een technologisch hoogstandje

Mercedes heeft een nieuw platform ontwikkeld voor de bussen. Het VAN-platform is het startpunt van alle aanstaande bussen. Van de Sprinter-configuraties tot de luxe taxibussen; alle (middel)grote Merc-bussen maken hier gebruik van. De eerste generatie is de volledig elektrische variant (de Van Electric Architecture). De primeur van het VAN-platform gaat dan ook naar de elektrische VLE. Later komt er een tweede versie met verbrandingsmotoren (Van Combustion Architecture).

Het meest indrukwekkende onderdeel van de nieuwe bedrijfswagen moet de software worden. De Sprinter draait volledig op het Mercedes‑Benz Operating System dat hulp krijgt van AI. Het systeem is verankerd in de hele bus: van het infotainment tot aan de sensoren – alles gaat via MB.OS.

Dit systeem is gekoppeld aan de cloud van Mercedes. Hierdoor kunnen makkelijk en snel over-the-air updates worden uitgevoerd. Mercedes wil dit gaan doen met de snelheid zoals het bij je telefoon gebeurt. Werkgevers kunnen hiermee ook eigen apps toevoegen aan het systeem, zoals wagenparkbeheer of navigatie. We moeten nog wel een paar maanden wachten voordat de Sprinter écht gepresenteerd wordt en dat je er eentje kunt bestellen.