Nieuwe flitsmarathons aangekondigd: dit is wanneer je extra op je snelheid moet letten!

De nieuwe datums van de flitsmarathons zijn bekend!

Dankzij De Nationale Autoshow van BNR weten we dat de Nederlandse politie tijdens de actie tegen afleiding achter het stuur (Operatie Focus op de weg) een kleine 4.300 extra boetes zijn uitgeschreven voor het bezig waren met andere dingen dan autorijden. Het zijn een boel extra boetes, maar we zijn vooral benieuwd naar de effectiviteit van de extra snelheidscontroles.

We wachten nog op een overzicht met daarin de resultaten van de verschillende flitsmarathons. Nog voordat we van Roadpol te horen krijgen wat de extra controles hebben opgeleverd, worden de nieuwe data bekendgemaakt. Pak de agenda er dus maar bij. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee. Waarschuw dus ook je naasten door de datums te delen (of dit artikel door te sturen, daar help je Autoblog.nl enorm mee!).

Verschillende extra controles in 2026

Net als afgelopen jaar instrueert Roadpol de Europese politie-eenheden om op verschillende vlakken extra te controleren gedurende een aantal dagen. De extra controles zijn gericht op:

Vrachtwagens en bussen

Dragen veiligheidsgordel

Snelheid

Alcohol & Drugs

Tweewielers

Bewustwording

Afleiding achter het stuur

Jane Peleskova, hoofd van de operationele werkgroep van ROADPOL bij de politie van Tsjechië, legt uit dat het idee achter de grootschalige actie is: “Door gelijktijdig en met grote zichtbaarheid toezicht te houden in al onze lidstaten, ontmoedigen we niet alleen gevaarlijk gedrag, maar vergroten we ook het essentiële publieke bewustzijn. Samen met voorlichting en samenwerking is handhaving een belangrijke motor voor verandering richting veiligere wegen voor iedereen.”

Flitsmarathon 2026: de datums

Het belangrijkste hebben we voor het laatst bewaard: de datums van de flitmarathon en andere controles in 2026. Ik leg per categorie uit waar de politie precies op gaat letten.

Vrachtwagen- en busactiviteiten

Bij de controles op vrachtwagens en bussen kijkt de politie of de voorschriften van deze voertuigen wel worden nageleefd. Denk aan het bestrijden van overbelading en overtredingen van de rij- en rusttijdenvoorschriften.

9-15 februari

4-10 mei

16-22 november

Operatie veiligheidsgordel

Het komt volgens de politiekorpsen nog steeds te vaak voor dat bestuurders of andere inzittenden geen veiligheidsgordel omhebben. Hier gaan de agenten een week lang extra op controleren. Let op: de smerissen kijken ook of kinderzitjes goed geïnstalleerd zijn.

9-15 maart

Operatie Snelheid

Daar is-ie: de enige echte flitsmarathon. Voor 2026 zijn er twee weken die ver uit elkaar liggen gekozen om hardrijders te grazen te nemen. De datum die je helemaal rood moet omcirkelen in je agenda is 15 april. Dan houden de politiekorpsen de 24-uurs Speed ​​Marathon. De hele dag staan er dan meer flitsers op jouw snelheid te letten.

13-19 april 15 april : 24-Uurs Speed Marathon

3-9 augustus

Operatie Alcohol & Drugs

Net als bij de snelheidscontrole is er ook een 24-uurscontrole op het gebruik van alcohol en andere drugs in het verkeer. Verwacht op die dag en de dagen hieronder extra controlefuiken.

15-21 juni 19 juni 24-uurs Alcohol- en Drugsmarathon

14-20 december

Operatie Tweewielers

Afgelopen jaar hield Roadpol voor het eerst extra controles op tweewielers. Dit beviel enorm en dus gaat er ook in 2026 een week lang extra gecontroleerd worden op de veiligheid van motorrijders, bromfietsers, fietsen en scooters. De controles zullen gericht zijn op de staat van het voertuig, beschermingsmiddelen, zichtbaarheid en rijgedrag.

6-12 juli

Roadpol Veiligheidsdagen (bewustwordingscampagne)

Tijdens de Safety Days zijn er geen extra controles, maar gaan agenten en andere experts de straat op om kennis over te dragen aan de samenleving. Het doel: minimaal één dag zonder verkeersdoden op de Europese wegen.

16-22 september

Operatie Focus op de Weg (telefoongebruik)

Tot slot de controle waar we het aan het begin van dit artikel over hadden: de extra controle op (hoofdzakelijk) telefoongebruik achter het stuur. Hiervoor zet de politie in Nederland de touringcar in.

5-11 oktober

Foto: A6 politie gespot door @julian06