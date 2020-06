Formule 1 2020: laatste F1 informatie coronaseizoen

Voordat het seizoen dan ein-de-lijk gaat beginnen, enkele huishoudelijke mededelingen en de laatste F1 informatie die je moet weten voordat je de GP van Oostenrijk gaat bekijken.

Het heeft even geduurd, maar het gaat 5 juli toch echt gebeuren. Er is eindelijk weer een Grand Prix! Sterker nog, er staan er al acht gepland. We gaan weer racen!

Heel erg leuk en aardig allemaa, maar hoe zat het allemaal ook alweer? Natuurlijk zijn er raszuivere F1-fans die slapen onder een Ecclestone-dekbed, maar hoe zat het ook al weer dit seizoen? Daarom in een uitgebreid artikel even alle belangrijke ins en outs die je moet weten voordat we van start gaan!

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Bij Mercedes lijkt alles aan de oppervlakte heel erg rustig en OK te zijn. Lewis Hamilton mag gaan voor zijn zevende wereldtitel dit seizoen. Ondanks dat Valtteri Bottas heel erg in zijn eigen titelkansen gelooft, is men bij Mercedes banger voor LeClerc of Verstappen, dan Bottas. Je zou kunnen zeggen dat er geen sprake is van laatste F1 informatie, maar niets is minder waar. Achter de schermen gaat er wel een hoop veranderen. Toto Wollf houdt meerdere balletjes omhoog en Andy Cowell (de man achter de succesvolle motoren), is vertrokken. Nu duurzame bonenteller Ola Kallenius aan het roer staat bij Mercedes, is de toekomst voor het team allerminst zeker in de huidige vorm. Desondanks kunnen we ervanuit gaan dat Mercedes alsnog het te kloppen team is dit seizoen. In de trainingen zag het er enorm stabiel en snel uit, zoals gewoonlijk dus.

Scuderia Ferrari Mission Winnow

Het vorige seizoen was voor Ferrari erg pijnlijk. Ondanks de auto bij vlagen erg snel was, kwam dat er absoluut niet altijd uit. Dit jaar krijgt Leclerc overduidelijk de favoerietenrol. De Monegask was geregeld sneller dan Vettel, haalde meer pole en won meer races. LeClerc kreeg een contract voor vier jaar aangeboden, Vettel voor slechts 1 jaar. Reden voor Sebastian Vettel om na dit seizoen weg te gaan. Het is zeker geen pannenkoek met vier wereldtitels op zak, dus wellicht dat ‘ie dit seizoen een stabielere kant van zichzelf laat zien. Carlos Sainz zal Vettel volgend seizoen vervangen.

Aston Martin Red Bull Racing

Elk seizoen moet het dan toch gaan gebeuren dat Christian Horner en de zijnen eindelijk de aanval (succesvol) openen op de top. Dit jaar moet het wederom gebeuren. De tekenen zijn echter beter dan ooit. De Honda V6 is betrouwbaar en behoorlijk krachtig, het chassis is bijna altijd van topklasse en de rijders nu eindelijk ook weer. Met Gasly wilde het gek genoeg niet lukken, maar Alexander Albon lijkt een betere tweede rijder naast Verstappen te zijn dan Gasly. Of hij ook het niveau van Ricciardo kan evenaren, zal de tijd ons moeten leren. Anders kan Vettel nog instappen.

McLaren F1 Team

Veel laatste F1 informatie als het gaat om het team van McLaren. Vorige jaar was McLaren veruit ‘Best of the Rest’. Het was niet het ‘niet top 3 team met meeste podium finishes, dat was Toro Rosso. McLaren wist echter heel erg constant te scoren. Carlos Sainz ontpopte zich tot een zeer degelijke teamleider en Lando Norris is duidelijk snel doch jeugdig. Normaal gesproken een goed uitgangspunt, ware het niet dat McLaren op dit moment er financieel heel erg slecht voor staat. Zowel de automotive als de racedivisie heeft te maken met ernstige financiële tekorten. Als klap op de vuurpijl verlaat Sainz het team aan het einde van het seizoen om naar Ferrari te verhuizen. Nu krijgen ze ervaren coureur Daniel Ricciardo ervoor terug, als het niet te laat is.

Renault DP World F1 Team

Bij Renault heerst er al een tijdje behoorlijke onrust als het gaat om personeelsbeleid sinds de Franse fabrikant terug is in de F1: Magnussen, Palmer, Hulkenberg, Sainz reden voorheen voor het team. De laatste F1 informatie omtrent het Franse team stelt nog niet helemaal gerust. Dit seizoen mogen Ricciardo en Ocon het proberen. Het is het tweede en tevens laatste seizoen voor Ricciardo, die het toch niet zo leuk vind om voor veel geld in de middenmoot te rijden. Daarom gaat hij volgend jaar bij McLaren voor weinig geld in de middenmoot rijden. Dat wil niet zeggen dat Renault niets klaar gaat spelen: het is nog altijd een volwaardig fabrieksteam en Esteban Ocon is een zeer snelle coureur.

Scuderia Alpha Tauri Honda

Bij Alpha Tauri heerst er relatieve rust. Officieel is het een opleidingsteam, maar beide coureurs hebben al eens eerder voor het grote Red Bull gereden. Dat Gasly terug gebracht is, is begrijpelijk. Daniil Kvyat is een degelijke coureur, maar iemand die in 2015 debuteerde voor Red Bull rijdt nu zijn zesde F1 seizoen voor het opleidingsteam van Red Bull. Er is vrij weinig aanwas of het programma werkt niet zo best. Reservevoureur is Sérgio Sette Câmara, een redelijk succesvolle F1 courer. Hij was ook in 2016 testcoureur voor Toro Rosso. Verder niet veel huishoudelijke mededelingen uit Faenza.

BWT Racing Point F1 Team

Bij dit team lijkt er weinig aan de hand te zijn als je naar de buitenkant kijkt. Vorig jaar werden de stoeltjes bezet door Sergio Perez en Lance Stroll, net als dit jaar. Beide coureurs hebben een nieuw contract gekregen tot om tot 2022 te kunnen racen voor het roze team. Maar op de achtergrond gebeurt er heel erg veel. We zouden het hele laatste F1 informatie artikel kunnen vullen met alles omtrent Racing Point. Lawrence Stroll heeft in de tussentijd Aston Martin gekocht en wil dit merk combineren met Racing Point. Nu is dat voor de latere termijn. Voor de kortere termijn: de auto leek een kopie te zijn van de Mercedes van vorig jaar en was zeer veelbelovend tijdens de wintertests. Dit zou weleens de verrassing van 2019 kunnen zijn en met de nieuwe backup zelfs een vaste waarde in de top 3 kunnen worden.

Alfa Romeo Racing Orlen

Het junior team van Ferrari heeft een senior coureur van Ferrari (Raikkonen) en een niet al te succesvolle tweede coureur: Giovinazzi. Beide coureurs rijden dit jaar ook. Verder lijkt het redelijk rustig te zijn bij het voormalig Sauber team.

Haas F1 Team

Dankzij Haas is de Netflix show ‘Drive To Survive’ een absolute hit. Met name de uitlatingen van Gunther Steiner zijn geweldig ‘Today we looked like a Bnch of stpd wank*rs’. ‘Grosjean is not here because he is no points’. Qua rijders bezetting is het het elfde als vorig jaar. De Haas VF-19 was niet al te best en Haas stak daarvoor de hand in eigen boezem. Haas is een relatief klein team, dus ze zullen wel blij zijn met de budgetcap die eraan komt. Verder lijkt het voornamelijk afhankelijk te zijn van hoelang Gene Haas er nog zin in heeft.

Williams Racing

Het veel geplaagde Williams haalt te vaak de voorpagina’s voor de verkeerde redenen. Claire Williams moet alle zeilen bij zetten om het eens zo prestigieuze team niet ten onder te laten gaan. Veel slechter dan vorig jaar kan de auto niet zijn. Russell is een verdienstelijk coureur, dus met een beetje mazzel kan hij in sommige gevallen voor een klein stuntje zorgen. Latifi is niet bovengemiddeld goed, maar zijn vader (spreek uit: faduhrrrr) is wel bovengemiddeld rijk. Het laatste F1 nieuws omtrent Williams is het wegvallen van hoofdsponsor Rokit, gelukkig sprong Latifi Senior in met wat Canadese dollars en heeft de Williams een nieuwe look, alvorens er was gereden met de nieuwe auto. Ook Toto Wolff droeg zijn steentje bij.

Agenda

De laatste F1 informatie beperkt zich niet alleen tot de teams en coureurs, maar ook de circuits. Op dit moment zijn de eerste acht races ingepland, waaronder de GP van België. Het is nu nog even kijken hoe de rest wordt ingevuld. Sommige circuits zullen zeker niet alsnog op de agenda verschijnen. Denk aan Canada, Zandvoort, Vietnam, Monaco en Bakoe, om er een paar te noemen. In veel gevallen gaat het om stratencircuits, waarbij het organisatorisch onmogelijk is om een dergelijke race te houden. In het geval van Zandvoort mag er geen publiek aanwezig zijn. Geen probleem voor Bahrein, maar in Zandvoort zijn de inkomsten van belang. Over inkomsten gepsroken, die zul je nodig hebben om F1 te kijken, want RTL gaat het niet meer gratis uitzenden.

Potentiele Grand Prix’

In plaats daarvan zijn er wel een paar circuits die níet op de agenda staan of stonden, maar die nog wel kans maken om dit jaar een race te mogen organiseren. De drie grootste kanshebbers zijn Mugello (Italië), Imola (Italië) en Portimao (Portugal). Een uitgebreid verslag van de nieuwe kalender kun je hier bekijken, maar uiteraard zullen we ‘m even voor je vermelden, hieronder: