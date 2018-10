Geluksvogel vindt (en koopt) compleet originele Skyline

Held.

Het tragische aan fenomenale Japanse auto’s die ter wereld zijn gekomen aan het einde van de 20ste eeuw, is dat het overgrote deel van deze auto’s vandaag de dag niet meer origineel te vinden zijn. Goed, in het thuisland zijn er zeer zeker exemplaren te vinden, maar in importlanden is het zoeken naar een speld in een hooiberg.

Bekijk voor het plezier maar eens op Autotrack of je een onaangetaste Mazda’s RX-7 van de derde generatie, of een intact exemplaar van de laatste Toyota Supra kunt vinden. Het is praktisch gezien onmogelijk om dergelijke auto’s op te speuren, laat staat dat je er een vindt die niet onderworpen is aan de nodige motorische en optische tuning.

Wereldwijd is het vreselijk lastig een haarfijn, haast gloednieuw exemplaar van zo een auto te vinden. In Australië is het iemand recentelijk alsnog gelukt. Steve Wood, een JDM-liefhebber uit Melbourne, is momenteel bezig met de aankoop van een volledig originele, handgeschakelde, vierwielaangedreven Nissan Skyline GT-R R33 uit 1997.

Hoewel Wood de Skyline dit jaar pas gaat kopen, was hij de bolide twee jaar geleden al eens tegengekomen. Destijds bleek de auto zijn budget te boven te gaan, dus besloot hij met pijn in het hart gedag te zeggen tegen het idee. Nu dat hij recentelijk op zoek was naar een R34 ondervond hij dat ieder van de modellen binnen zijn budget in verschrikkelijke staat waren. Tijdens het zoeken stuitte hij echter weer op diezelfde, zilveren R33 GT-R. Hij stuurde direct een bericht en vrijwel gelijk konden er afspraken gemaakt worden over een deal.

Natuurlijk liet Steve de auto niet meteen verschepen. Allereerst wilde hij inspecties uit laten voeren door verschillende tuning- en JDM-experts, om uit te vinden of de auto inderdaad origineel was. Iedereen die hij om hulp had gevraagd, bevestigde dat dit inderdaad een compleet origineel exemplaar was. Op de rollerbank kwamen de prestatiecijfers (237 pk bij de wielen, 320 pk bij de krukas) overeen en er lijkt niet aan de auto te zijn geknutseld. Een van de bedrijven die hij bezocht, wist hem zelfs te vertellen dat ze in 10 jaar tijd niet zo’n fraai exemplaar hebben gezien. Niet vreemd, want de bolide heeft in zijn leven slechts 676 mijl afgelegd!

Het is niet duidelijk hoeveel Steve Wood voor zijn Skyline heeft betaald. (Bron: Jalopnik)