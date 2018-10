Autoblog advies: luxe familieauto voor 22 mille

Ruim, luxe en geen Touran. Is dat mogelijk voor 22 mille?

Vandaag gaan we op zoek voor een Autobloglezer die een wat praktischer vervoermiddel zoekt. Natuurlijk is het leuk om een trackday-speeltje op te sporen of een leuk investeringsobject, maar een auto is bovenal een gebruiksvoorwerp en sommige mensen hebben gewoon een praktische auto nodig. Zo ook Joost. Zijn vrouw is in blijde verwachting van een heuse tweeling. Proficiat! Dat betekent wel dat de Mazda 2 die ze op dit moment hebben absoluut niet meer voldoet. Ze hebben immers al een kleine, dus het zullen er binnenkort drie zijn.

Joost is daarom aan het kijken naar een auto waar met een beetje passen en meten drie Maxi Cosi’s naast elkaar geplaatst kunnen worden. Met een Golfje ga je het dan niet redden. Binnenkort heeft Joost ook een andere baan, waarbij hij veel meer kilometers gaat maken. Het is dus noodzakelijk voor Joost dat hij een nieuwe auto heeft die heel veel ruimer is, praktischer en voorzien is van een dieselmotor.

Zelf zat Joost te denken aan een Ford S-Max, een prima keuze als je het ons vraagt. Het mag van Joost best aardig rijden en er goed uitzien. Joost heeft niets met saaie en stoffige auto’s als de Volkswagen Touran. Dus die mag er sowieso niet komen. Verdere eisen: liever niet meer dan 100.000 km op de klok, meer dan voldoende power onder de rechtervoet en lekker veel luxe voor alle inzittenden. De tabel ziet er als volgt uit:

Huidige /vorige auto's: Mazda 3 GT-M Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 22.000 Jaarkilometrage: 35.000 Brandstofvoorkeur: Diesel Reden aanschaf andere auto: Andere baan, en tweeling op komst Gezinssamenstelling: Binnenkort 5, 3 kinderen (0, 0 en 2) Voorkeursmerken /modellen: Geen No-go modellen / merken: Volkswagen Touran

Mis je wat door de no-go’s?

Je geeft aan absoluut geen Volkswagen Touran op de inrit te willen hebben staan. Dat is uiteraard je goed recht, maar mis je daardoor iets? Nou, nee. Eigenlijk niet. De Touran an sich is geen verkeerde auto, zij het inderdaad een wat saaie en erg gemiddelde automobiel. Er zijn weinig punten waar de Touran écht in uitblinkt. Het enige wat voor de Touran spreekt is de keuze. Er zijn zeel verschillende uitvoeringen en motoriseringen leverbaar geweest. Die werden allemaal uitstekend verkocht. Het hele land staat dus vol met Tourans. Dat kan een enorm voordeel zijn. Feit blijft wel dat 99% van de Tourans vrij saai zijn uitgevoerd. Dus hetgeen wat je er niet prettig aan vindt, zul je wel degelijk aantreffen.

Renault Grand Espace Initiale 2.0 dCi Aut. (J81)

€ 21.900

2014

85.000 km

De Renault Espace is de grondlegger van het MPV-genre. De vierde generatie was de laatste échte Espace met een lading ruimte waar het huidige cross-over achtige model niet aan kan tippen. Het is nog een ouderwetse MPV in de goede zin van het woord. De Renault Espace IV was bij de introductie niet de meest betrouwbare auto, maar dat is gedurende de carrière van de Espace meer dan rechtgezet. De laatste uitvoeringen met de 2.0 dCi motor zijn helemaal doorontwikkeld en kennen nauwelijks aandachtspunten. Het enige nadeel is dat ze erg matig verkochten, dus een gebruikt exemplaar vinden, die ook nog naar wens is, kan even duren. Ook is het een grote en bijzonder zware auto, dus de maandelijkse kosten liggen vrij hoog.

Citroën Grand C4 Picasso 2.0 BlueHDI Exclusive

€ 17.500

2015

95.000 km

Een maatje kleiner dan een Espace en gevoelsmatig twee generaties jonger is de Citroën Grand C4 Picasso. Voor een Midi-MPV is het een bijzonder origineel vormgegeven apparaat. Ook hier moet je ze goed zoeken. Nieuw werden deze auto niet’s niet bijster veel verkocht. Rond 2015 was men in de ban van bijtelling en deze Citroën was een van de weinige auto’s waar geen voordeel mee te behalen viel. Dat is zonde, want het zijn gave auto’s. Het interieur is zeer origineel qua vormgeving, maar ook zeer praktisch. Met zijn vijven is het zeer goed te doen. Je kan twee extra personen vervoeren, maar houdt er rekening mee dat het voornamelijk geschikt is voor kleinere kinderen. Als volwassene wil je niet 4 uur achterin zitten. Ga absoluut voor de topuitvoering. De 2.0 HDI is een fijne motor in de omgang en de ‘Exclusive’ uitvoering zit vol met alle opties die je je maar kunt wensen.

Ford Galaxy 2.0 TDCI Titanium

€ 19.500

2014

95.000 km

Net als de Renault Espace is de Ford Galaxy een oudgediende in deze klasse. De eerste generatie van de auto kwam in 2006 op de markt en was leverbaar tot 2015. De Galaxy die wij vonden (en dus aanraden) is er eentje van de laatste van die serie. Ten opzichte van de Renault Espace mis je bij de Galaxy wel wat sjeu en charme. Het is overduidelijk een Duitsere auto. De grote verrassing is het onderstel. Fords rijden traditioneel erg prettig en deze Galaxy is geen uitzondering. Het is natuurlij geen sportwagen, maar je merkt dat er net wat meer aandacht aan het onderstel is besteed. De dieselmotor is gewoon prima, de handbak eveneens. Ook zijn ze redelijk goed te vinden in het budget. Je kunt voor een nieuw model gaan, maar dan moet je kiezen voor een kleinere diesel in een klammere uitvoering met veel meer kilometers. Niet direct een aanrader. Mocht de Galaxy iets te groot en statig zijn, ga voor de sportieve S-Max (aankoopadvies).

Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI Cosmo(C)

€ 22.500

2016

100.000 km

Ooit was de Zafira een van de best verkochte auto’s van Nederland. Zeven zitplaatsen in een betaalbare midi-MPV was destijds revolutionair. De importeur kon jarenlang meer dan 10.000 exemplaren per jaar op kenteken zetten. Deze generatie is aanzienlijk minder populair, terwijl de auto beter dan ooit is. De Zafira is een fijne, zeer comfortabele midi-MPV. In deze uitvoering blijft er qua uitrusting weinig te wensen over en de 170 pk diesel is een pareltje. Misschien niet heel erg relevant bij een MPV zijn de looks: de Zafira Tourer is een gave auto om te zien, met zijn herkenbare voorkant. Nadelen zijn er ook. De Zafira is wat zwaar. Op de snelweg heb je het idee onoverwinnelijk te zijn, maar elke 3 maanden moet er toch een substantieel bedrag (€ 450 euro) naar de fiscus overgemaakt worden.

BMW 218d Gran Tourer Luxury Line (F46)

€ 22.500

2016

90.000 km

Jazeker, de dag is aangebroken dat we de Granny Tourer gaan aanraden! Er zijn veel redactieleden die nogal moeite hebben met het concept van deze auto. Dat wil niet zeggen dat het geen goede auto is. De 2 Serie Gran Tourer is een premium Midi MPV en is aanzienlijk praktischer dan de Mercedes-Benz B-Klasse. Het is niet de ruimste auto MPV in zijn klasse, maar het valt zeker niet tegen, met name omdat je de stoelen kunt opklappen. Nog een voordeel van het interieur is dat het van een hoger niveau is. Dit is duidelijk een echte BMW qua materiaalgebruik en afwerking. Ook de rijeigenschappen zijn meer ‘BMW’. Nee, de 2 Serie Gran Tourer stuurt niet als een 3 Serie; het lijkt er niet eens op. Maar van alle MPV’s is het wel een hele fijne om zelf in te rijden. Dat zorgt ervoor dat de auto toch op een behoorlijk tevreden klantenschare kan rekenen. Nadelen zijn er ook. De BMW-fanboys vinden dat je in heligschennis op wielen rijdt. Ook is de prijs aan de stevige kant. Bij andere merken krijg je gewoon meer waar voor minder geld.

Nissan X-Trail 1.6 dCi Business (T32)

€ 21.450

2014

95.000 km

De naam ‘X-Trail’ is een beetje misleidend, want iedereen die je ziet rijden denkt dat het een Qashqai van de tweede generatie is. Dat klopt ook, want het is natuurlijk een Quashqai. Bij de vorige generatie heette de zevenzits uitvoering Qashqai+2. Dat vonden ze bij Nissan een beetje een rare naam waarschijnlijk, waardoor ze de X-Trail badge hebben afgestoft. Het nadeel van deze auto is dat je ziet dat crossovers ook populairder zijn als occasion. Qua aanbod kun je minder dikke uitvoeringen kiezen voor hetzelfde geld. De 1.6 dCi is een fijne motor, maar heeft wel een beetje moeite met het hoge gewicht en de luchtweerstand. Heb je niet al te veel haast, dan is het wel een fijn en soepel torretje met een acceptabel verbruik. Ondanks dat er plaats is voor zeven personen, merk je dat een MPV achtige veel meer ruimte biedt.

YOLO: Mercedes-Benz GL 420 CDI (X164)

€ 15.950

2007

230.000 km

Met een YOLO-keuze moeten we lekker overdrijven en dat is precies wat deze auto doet. Mocht je een X5 of Cayenne groot vinden: nah. Dít is pas een grote auto. De Mercedes-Benz GL zou de G-Klasse min of meer opvolgen, maar dat is er nooit echt van gekomen. Alleen in Amerika was de auto een beperkt succesje. Daar hadden ze niet de gaafste motor, namelijk deze V8 diesel. Dankzij twee turbo’s levert dit blok 306 pk en 700 Nm. Daarmee kun je 0-100 km/u in 7,6 seconden halen en een top van 230 km/u. Redelijk normale waarden, totdat je je bedenkt dat de auto 2.450 kilogram weegt. Het verbruik is vrij desastreus en de gebruikskosten zijn ook erg hoog. Vandaar dat we een wat ouder exemplaar hebben gezocht dat flink onder het budget zit. Om te rijden is het een geweldige ervaring. Een gigantische kolos, die volvette V8 dieselmotor en het gewicht zorgen ervoor dat je King Of The Road voelt. Dat mag ook wel, gezien de hoeveelheid wegenbelasting die je ervoor betaalt.

