Banzai! Nieuw EU-verdrag betekent goedkoper JDM importeren

De Europese Unie wordt veelvuldig bekritiseerd, maar niet altijd doen ze dingen op de verkeerde manier. Vandaag werden er namelijk na vijf langdurige, bureaucratische jaren eindelijk handtekeningen gezet onder een handelsverdrag tussen Japan en Europa. Hiermee wordt het gemakkelijker en vooral economisch aantrekkelijker onderling handel te drijven. Het verdrag is een reactie op de verhogingen die Trump de afgelopen tijd heeft doorgevoerd.

In de basis heeft het handelsverdrag vooral impact op twee markten. De eerste hiervan heeft te maken met de mate waarin het voor boeren makkelijker en voordeliger wordt hun producten te verkopen aan Japan. De tweede optie slaat terug op ons autofanaten. Het importeren van Japanse auto’s wordt flink goedkoper. In totaal verdwijnt er ongeveer 10 procent van de huidige importheffing. Dit staat in groot contrast met de 25 procent waarmee de Verenigde Staten het tarief recentelijk verhoogde. De daling van het tarief moet de komende 8 jaar geleidelijk aan verdwijnen.

Vooral de Japanse economie zal er enorm van profiteren. De verwachting is dat de economie met ongeveer 1 procent zal groeien. Dit klinkt misschien als een marginale stijging, maar in absolute getallen betekent het wel degelijk een forse stap. Dit staat namelijk gelijk aan ongeveer 38 miljard dollar en 290.000 banen.

Hoewel het handelsverdrag op papier praktisch zeker is, moet het verdrag nog goedgekeurd worden door verschillende EU-overheden, het Europese Parlement, evenals het Japanse parlement. Dat gezegd hebbende lijkt dit alles slechts een formaliteit en is de verwachting dat het handelsverdrag eind volgend jaar in zal gaan. (Bron: Bloomberg)

Beeld: Subaru Impreza 22B STI, via @boenket97