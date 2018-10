Geen grap: Elon Musk wil tequila gaan verkopen

Het goedje heet Teslaquila.

Of het nou komt omdat hij teveel The Champs luistert, of omdat hij gewoon af en toe een beetje kinderachtig denkt, Elon Musk doet weer eens iets geks. Zo evenaarde hij ons niveau op 1 april en verzon hij het idee om een tequilamerk te starten. Project Teslaquila leek een ludieke actie, maar dat kun je toch niet serieus doen als autofabrikant/ruimtevaartontwikkelaar?

Nou, dat kan dus wel. Let wel dat Musk’s Boring Company vorig jaar ineens een vlammenwerper op de markt bracht. Onmogelijk is het nieuwe mogelijk, zo lijkt Elon Musk te denken. Want CNBC meldt dat Elon de naam Teslaquila serieus heeft aangevraagd. Jup: binnenkort kun je dus echte Tesla-tequila drinken. Musk deelde zelf al hoe hij het etiket wil maken.

Wederom een vrij ludieke actie. Wanneer de Teslaquila definitief te koop is weten we nog niet, maar hou de sites van Elon in de gaten. De vlammenwerper was ook binnen no-time uitverkocht.