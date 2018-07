Let op! Op deze Franse wegen is de snelheidslimiet verlaagd

Voorkom een onnodige boete.

Frankrijk kent heerlijke snelwegen, waar je relatief goed kunt doorblazen. Mag ook wel voor die tol die je moet dokken, maar dat geheel terzijde. De Fransen hanteren een maximumsnelheid van 110 en 130 km/u. Op dit gebied gaat niets veranderen. Je hoeft dus verder niet op te letten zodra je op een Franse snelweg gaat rijden.

Wel moet je opletten op provinciale wegen buiten de bebouwde kom. De Franse overheid heeft namelijk de maximumsnelheid op deze wegen bijgesteld. Waar je in Nederland maximaal 80 of 100 km/u mag rijden op een dergelijke weg, kozen de Fransen voor een tussenweg met 90 km/u. Die snelheid is nu bijgesteld naar 80 km/u. We schreven er in januari al over, maar een herinnering kan geen kwaad. Graag gedaan.

De nieuwe wetgeving is deze maand ingegaan. Mocht je de aankomende weken naar Frankrijk vertrekken, dan is het goed om deze informatie in je hoofd op te slaan. De Franse overheid heeft de snelheid verlaagd vanwege milieu- en veiligheidsredenen. Op een snelheidsovertreding tot 20 km/u staat in Frankrijk een geldboete van 45 euro, of 68 euro als je na een periode van 46 tot 76 dagen nog niet hebt betaald. Na die periode volgt een verhoging en zal het boetebedrag 180 euro bedragen.

Foto: Subaru WRX houdt Subaru WRX staande. Via @mb11 op Autojunk.