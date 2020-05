Donald Trump vindt dat Tesla weer aan de slag mag

Elon Musk zijn radicale Twitter-week heeft effect: Tesla mag van Donald Trump weer auto’s gaan bouwen.

Je hele plannen verkondigen op Twitter is het nieuwe normaal. Kijk maar naar Donald Trump, die dagelijks al zijn uitspraken gelijk op Twitter gooit. Nog zo’n iemand, maar dan de leider van een automerk, is Elon Musk. Die werd al een keer door de SEC teruggefloten over zijn uitspraken, maar recent laait zijn Twitter-gekte weer helemaal op. Sowieso lijkt het bij Musk aardig in de bol geschoten te zijn met de recente vreemde uitspraken die hij heeft gedaan op Twitter. Vervolgens je kind X Æ A-12 noemen helpt niet met wat normaler lijken. Is hij nou zo dom, of snappen wij deze hyperintelligentie niet?

Californisch beleid

Maar goed, één van de dingen waar Musk vrij radicaal over was: het heropenen van de Tesla-fabriek in Fremont. Een heikel punt, want Musk wil natuurlijk weer graag aan de slag. Andere regio’s, bijvoorbeeld Duitsland, laten productie alweer toe. Het ‘probleem’ in dit geval is Californië, waar ze dit nog niet toestaan. Wat doe je dan? Gewoon die fabriek open gooien, toch? Zo werkt het volgens Californië niet, maar volgens Musk wel. Oef.

Donald Trump

Iemand die er niks over te zeggen heeft, maar dat wel doet, is de eerdergenoemde Donald Trump. De POTUS mag niks zeggen over wat Californië besluit, hij mag alleen besluiten aanmoedigen op Twitter. En dat doet hij ook: Donald Trump zegt op Twitter dat Tesla weer aan de slag moet gaan. ‘Sta dat toe, Californië!’

Thank you! — Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2020

Uiteraard volgde een dankbare Elon Musk met zo ongeveer het zinnigste wat hij heeft gezegd deze week.

Advies van de president

Tsja, is zo’n ‘advies’ van Trump doorslaggevend voor de Californische autoriteiten? Zoals gezegd is dat niet aan de president en zo op Twitter is het ook niet bepaald officieel. We verwachten nog een staartje in ‘mag Tesla haar fabriek weer openen’, maar van de echte Donald Trump mag het. Good to know.