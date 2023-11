Een nieuwe auto in de Autoblog Garage, gekocht in vakantiestemming, maar wat nu?

Pardon? Ja, inderdaad we hebben al weer een paar maanden de beschikking over een Fiat Panda 4×4 Trekking hier op de redactie. Hoe dat zo is gekomen is eigenlijk een heel kort verhaal. Gelegenheid maakt de dief, zoals zo vaak. Tijdens mijn eerste vakantieweek afgelopen zomer dook er ineens een auto online op. Collectingcars.com had een ‘No Reserve’ veiling van een Hongaarse Fiat Panda 4×4 Trekking die verkocht werd vanuit Amsterdam.

Om junior uit te leggen hoe zo’n veiling werkte leek het mij een fantastisch idee om het vakantiegeld even in te zetten. Want tsja, die dingen zijn toch veel te duur, dus als ik € 3.000 zou bieden, dan ging er vast nog iemand over heen met een hoger bod. Zittend op een Frans vreetmarktje aan het begin van de avond geschiedde aldus. Nog een paar biedingen later was ik de hoogst biedende: € 3.900 met nog een paar minuten te gaan.

We stapten weer in de auto richting camping met de wetenschap dat ik tijdens het aflopen van de veiling niet meer zou kunnen bieden, want ik zat immers achter het stuur van toen nog de lease Mazda CX-5. (De voorganger van mijn huidige Lynk & Co abonnement). “Kijk zoon, straks zal je zien in de laatste minuut dat er nog allemaal mensen hoger gaan bieden”. Famous last words… Kortom, niemand bood meer en ik was ineens de eigenaar van een Fiat Panda 4×4.

Importeren van een Hongaarse Fiat Panda 4×4

Ik had nog een paar dagen vakantie in het vooruitzicht, maar de verkoper, een vriendelijke Hongaar uit Amsterdam wilde voor ZIJN vakantie de auto afleveren. Gelukkig voor mij en jullie was @machielvdd gewoon aan het werk en kon de Panda dus gewoon op de redactie afgeleverd worden. Terwijl ik met mijn lijf aan het zwembad lag.

De vorige eigenaar nam de kentekenplaten van de auto mee op een trip naar Hongarije om de auto daar fysiek te kunnen exporteren. Tot zover geen probleem. Het probleem ontstond pas bij het opsturen van de exportpapieren. Postnl kreeg het samen met de Hongaarse postbroeders voor elkaar om dit volledig te verkloten.

Het is niet erg dat een pakketje ergens even blijft liggen, maar het paarse krokodil niveau van de hele exercitie nam groteske vormen aan. Ik zou bijna weer boos worden nu ik dit schrijf. Einde van het verhaal, drie weken later had ik ineens post uit Hongarije.

Met alle papieren op zak stond het importtaakje voor de deur. Het mag inmiddels geen verrassing meer zijn (na 5 Private Lease Mini’s en een Lynk & Co abonnement) dat ik graag mijn zorgen afkoop. Ook nu wist ik dus niet hoe snel ik VDS Import in Benthuizen moest contacteren. De trekhaak op de CX-5 kwam nog even goed van pas, want zonder kenteken is het moeilijk rijden naar Benthuizen natuurlijk. Op de trailer maar weer dus!

Zonder enig probleem fietsten ze bij VDS de Fiat door de RDW procedures en 2 weken later stond de Panda klaar in Benthuizen met een vers NL kenteken. Dank VDS!

Eerste ervaring met de Fiat Panda 4×4

Met het verse kenteken op zak werd het tijd om te gaan rijden met de Panda. Toch wat onwennig dacht ik: ok, eerst maar eens van Benthuizen naar Berkel, daarna zien we weer verder. Maar enkele weken later stond er toch een ‘langere trip’ op het programma. De Coffee Run op de Hemkade in Zaandam. Dikke 100 kilometer enkele reis. OVER DE SNELWEG, brrrr.

Maar daarvoor moest ik toch nog even een APK op de Panda fixen, want er was geen Hongaarse APK om over te nemen helaas. Onze lokale APK garage Car Complete ontfermde zich over deze youngtimer en het duurde niet lang voordat de telefoon ging. Ja, er waren wel wat zaken die gefixt moesten worden voor een APK. Na montage van een nieuwe achterdemper, fuseekogelhoes een grote beurt en een speurtocht naar een alarmlichtschakelaar mocht ik hem ophalen.

Als je jezelf afvraagt hoeveel de Panda me inmiddels heeft gekost? € 3.900 voor de aanschaf, 6% commissie daarover voor Collectingcars. en € 727,- voor de apk en grote beurt inclusief wat noodzakelijke onderdelen en reparaties.

Na het bezoekje aan de Coffee Run wat overigens perfect ging (95-100 km/u op de snelweg, met alle dakjes open). Gaf de auto ook wel iets meer vertrouwen om ook buiten de N- wegen in te zetten. Dus ik pak hem nu geregeld voor snelwegtrips en onlangs stond hij een paar dagen op Schiphol toen ik met Ferrari naar het Finalli Mondiali op Mugello mocht om daar de Ferrari 499 P Modificata en 296 Challenge te aanschouwen.

Als ik naar de andere kant van de eettafel kijk zie ik daar een tienjarige zitten die al heeft aangegeven dat de Panda “nooit meer weg mag” en iemand anders die uitstraalt dat ze er “nooit mee gaat rijden!”.

Dus de zoektocht naar een 2e, 3e auto is ‘helaas’ niet gefixt met de komst van de Panda 4×4 Trekking.

En wat moet er nog aan gebeuren?

Op het moment dat ik dit verhaal schrijf is er 1 groot issue en dat is dat de dakjes van de Panda zo lek als een mandje zijn. Voor het moment even geen probleem omdat hij binnen gestald staat in een Gemeentegarage in Rotterdam (direct beschikbaar en €30 per maand, hoe is het nog mogelijk). Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Want ik wil de auto natuurlijk bij de deur hebben. Zodat ik hem ook daadwerkelijk kan gebruiken.

Het wensenlijstje verder

Nieuwe stalen velgen (wit of gebroken wit) met nieuwe banden

Een bezoekje aan een specialist om echt even te zien wat de staat is van deze Panda. Vooral benieuwd naar vering en versnellingsbak.

Nieuwe koplampen met oranje knippers!

roosters voor die koplampen en de achterlichten. Hij mag er namelijk wel iets meer 4×4 uit zien wat mij betreft

rallye lampen voor….?

Een radio!

Een dakrek, maar dat kan ik door de open dakjes waarschijnlijk wel vergeten.

En ja, ik ben ondertussen lid van de Fiat Panda Club Nederland en ik sta open voor tips over dit type auto EN jullie aanbevelingen voor specialisten die kunnen lezen en schrijven met dit model. Kom maar door in de comments!

fotocredit: Collectingcars en de company iphone

