Lexus LS krijgt drie(!) opvolgers, maar niet één is een grote sedan

Lexus toont ons wat de toekomst van de naam LS is in drie modellen, alleen verwacht geen statige grote sedan.

Als je van echt nerderige autokennis houdt, weet je wellicht waar de afkortingen van alle Lexussen voor staan. Het is namelijk erg logisch, tot het niet logisch meer is. Dat zetten we al een keer voor je op een rijtje. Voor vandaag belangrijk: de L staat voor Luxury en de S staat voor Sedan (tenzij het de IS is, dan staat het voor Sports. Daar ga je al). Combineer je die twee tot de LS, dan krijg je dé wulpse Lexus-sedan waar het eigenlijk mee begonnen is voor het merk.

Lexus LS

Helaas deelde het merk recent mee dat de Lexus LS tot het verleden gaat behoren. Tenminste, als grote luxueuze sedan. Lexus heeft in de geest van de LS nog wel ideeën en moederbedrijf Toyota wil de luxepositie deels overgeven aan het nu officieel als submerk neergezette Crown. Concreter dan dat wordt het vooralsnog niet, maar wel wordt duidelijk dat de naam LS veel betekent voor Lexus. Alleen de manier waarop, dat ligt nog open. We krijgen nu iets meer duiding.

Lexus trekt namelijk een blik concepts open voor de Japan Mobility Show. Waaronder de al eerder vertoonde en niet bij de LS-reeks behorende Sport Concept die wellicht in productie zou gaan als LFR. De andere drie noemt Lexus alle drie de LS. Ja, echt. Maar voordat je nu opmerkt dat er geen sedan meer tussen zit: LS is veranderd van definitie. Het betekent nu Luxury Space. Wat betekent dat de verschijningsvorm wat meer open ligt. En dat merk je.

Lexus LS Coupé Concept

We beginnen met het model wat waarschijnlijk het dichtst bij een productieversie zit. De LS Coupé Concept met een ietwat misleidende naam: het is geen coupé. Het is een crossover. Eentje die de ‘luxe en interieurruimte van een LS, de dynamiek van een coupé en de veelzijdigheid van een SUV’ combineert. Wij zien meer een crossover die op den duur de RZ kan aflossen. De Coupé Concept lijkt dan ook meer een voorbode te worden voor een nieuwe designtaal voor Lexus. Het interieur combineert het yoke-stuur dat we ook zagen in de Sport Concept met twee grote verticale schermen erachter. De nieuwe LS. Echt waar.

Lexus LS Concept

Of: dit is de nieuwe LS. De Lexus LS Concept wordt namelijk niet bijgestaan door iets anders dan die naam. Dit is dus echt dé Luxury Space. De verschijningsvorm is een busje dat wederom lijkt op iets dat Lexus al bouwt: de LM voor Azië. Maar dan met een nieuwe designtaal waarvan je je kunt afvragen of er wel genoeg licht voorop zit.

Ook dit LS-busje kent een ruime, opgeruimde cockpit met twee schermen. Wel zien we zo te zien duidelijke fysieke knoppen: nice. Achter de twee voorstoelen vind je twee zitrijen voor zes personen in totaal, met bijzondere zijruiten: de bovenste helft is ‘gewoon’ glas, daaronder een soort Luxaflex in de carrosseriekleur. Dat worden gewoon ramen in de productieversie, lijkt ons. Gebrek aan licht heb je overigens niet dankzij twee enorme panoramapanelen in het dak.

Ietwat overdreven misschien, maar verder toch gewoon een soort futuristische LM? Ja en nee. Buiten wacht nog één verrassing: dubbele achterwielen. De enorme voorwielen worden afgewisseld met vier kleine achterwielen. Tsja, eh, bijzonder!

Lexus LS Micro Concept

En ten slotte een ideetje waarvan wij vrezen dat de uitvoerende fase nog even in de toekomst ligt. Maar ook dit kan een Lexus LS zijn: de LS Micro Concept. En dat is een… nou ja, de cynische versie van ons wil het een op zijn kant gelegde PlayStation 5 met vierkante wielkasten noemen. Feitelijk: het is een eenzitter die bedoeld is voor ‘de laatste meters in de mobiliteit’. Oftewel: een soort wendbaar stadsapparaat om je voor de deur af te zetten. Ambitieus.

Alle drie deze apparaten luisteren dus naar de naam Lexus LS, alleen in variërende verschijningsvormen. Lexus gaat een bijzondere toekomst tegemoet op deze manier.