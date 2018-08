Autoblog advies: auto voor een reis rond de wereld

Wat is eigenlijk de beste auto als je de wereld rond wil rijden?

Het is een langgekoesterde droom van de meeste autoliefhebbers: een wereldreis maken met je auto en zo veel mogelijk landen doorkruisen in je trouwe vierwieler. Die droom begint voor Anton steeds haalbaarder te worden. Hij bestiert een onderneming die vanaf zijn laptop gerund kan worden en heeft een auto nodig om een dergelijke trip te kunnen maken. De auto zal natuurlijk enigszins gemodificeerd moeten worden om een dergelijke tocht mogelijk te kunnen maken.

Anton heeft gedacht aan een camper, maar dat is voor hem ‘te makkelijk’. Hij is bovendien meer van plan hostels en AirBnB’s te pakken dan daadwerkelijk elke keer te gaan kamperen. Wel is het handig dat Anton als ‘Digital Nomad’ aan boord van de auto kan werken. Er moet dus véél ruimte aan boord zijn. Ook al slaapt hij meestal elders, het is wel handig als de auto enigszins ruimte heeft voor een slaapplaats voor één, of hooguit twee personen. Ook wil Anton graag vierwielaandrijving tot zijn beschikking hebben. De wegen zijn niet overal even goed, dus dan is dat een waardevolle feature.

Anton heeft de grootst mogelijke hekel aan stationwagons. Dat is voor hem een absolute no-go. Dus het moet óf een sedan worden, óf een SUV/terreinauto. Zelf had Anton al gekeken naar auto’s als de Nissan Patrol, Mitsubishi L300 en de Audi A8 Lang. De Patrol is een uitstekende keuze, waarover later meer. De Mitsubishi L300 is ook een optie, maar een SUV heeft in principe de voorkeur boven een pick-up, zeker omdat je veel SUV’s ook met grijs kenteken kan krijgen. Een Audi A8 Lang quattro klinkt eveneens aantrekkelijk. Veel comfort, fijne stoelen, uitstekende prestaties en voldoende ruimte. De banken van de A8 L kunnen echter helaas niet plat, die zul je er echt uit moeten halen. Ondanks de luchtvering en de vierwielaandrijving is de auto off-road uiteraard vrij beperkt.

De eisen van Anton in de inmiddels legendarische tabel:

Huidige /vorige auto's: Motorfiets Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Kan allebei Budget: € 5.000 tot € 7.500 Jaarkilometrage: 40.000 Brandstofvoorkeur: Beide mag Reden aanschaf andere auto: Wereldreis als digital nomad Gezinssamenstelling: Single Voorkeursmerken /modellen: Nissan patrol, A8, mitsubishi l300 4x4 No-go modellen / merken: Stationwagons

DOE HET NIET: Volkswagen Phaeton 3.0 TDI 4-Motion Highline

€ 7.500

2005

200.000 km

Je zat zelf te denken aan een Audi A8. Prima auto, maar in dit budget is het wellicht beter om te shoppen voor een Volkswagen Phaeton. Aangezien je toch niet jaren met de auto moet gaan doen, maakt het verschil in MRB niet heel veel uit. Voor € 7.500 kun je prima Phaetons op de kop tikken. Let wel goed op, want sommige Phaetons met een V6 hebben voorwielaandrijving. Het zijn geweldige reismachines, maar toch raden we het af. Je komt er niet zo ver mee namelijk. Houd er rekening mee dat ook luchtvering met vierwielaandrijving bij een grote sedan zijn beperkingen kent. Ook is het geen handige auto, zelfs niet met de banken plat. Het kan zoveel makkelijker. Dan is het beter om je óf over het stationwagon-haat-syndroom te zetten, óf het in één keer goed te doen.

Want laten we eerlijk zijn, een sedan of stationwagon zijn leuk, maar ze kennen te veel beperkingen voor deze trip. In dit budget is het aan te raden om voor een terreinauto op grijs kenteken te gaan. Die zijn namelijk overal te vinden voor prima prijzen. Voorin heb je het comfort van een gewone personenauto. Vaak zijn ze zelfs behoorlijk luxe uitgerust. Vervolgens heb je een enorme ruimte achter je, die je kan indelen zoals je zelf wil.

Land Rover Discovery 3 TDV6 SE

€ 7.950

2006

220.000 km

Voor de betere wereldreis is een Land Rover altijd een goed alternatief, aldus Land Rover. Kijkend naar de Camel Trophy (later G4 Challenge) kun je alle kanten op met zo’n Discovery. De Discovery heeft in dit geval de voorkeur. De auto is voldoende comfortabel om lange stukken mee af te leggen. In een Defender wil je dat niet doen. Deze generatie Discovery is bizar ruim, iets wat je zeer gaat waarderen na verloopt van tijd. Gek genoeg kan je het beste gaan voor de kaalste Discovery met de laagst mogelijke kilometerstand. Daar gaat in principe het minste aan kapot. Bak, motor en chassis zijn over het algemeen vrij degelijk, de elektronica is dat niet altijd. Check dit Discovery Aankoopadvies om te zien waar je op moet letten. Er zijn voldoende exemplaren te vinden met grijs kenteken. Erg snel is de Discovery niet, dankzij het idioot hoge gewicht. De V6 is echter een fijn blok in de omgang en levert redelijk wat koppel bij lage toeren. Kortom, de fijnste optie voor deze omstandigheden, want over de terreinkwaliteiten hoeven we het niet te hebben. Mits voorzien van goede banden kom je bijna overal door- of overheen.

Nissan Pathfinder 2.5 dCi SE Comfort (R51)

€ 7.950

2005

270.000 km

Je hebt werkpaarden en luxe paarden. De Nissan Pathfinder is overduidelijk een werkpaard. De auto is gebouwd met doorzettingsvermogen in het achterhoofd. De Pathfinder staat evenals de ‘Disco’ op een ladderchassis. De motor is een grote viercilinder dieselmotor met 175 pk, een echte rauwdouwer. Kijk uit als je voor een import-benzine gaat, die hebben namelijk een dikke V6 of V8 in het vooronder liggen. Erg gaaf natuurlijk, maar ze zuipen wel enorm. Met zo’n diesel heb je een veel grotere actieradius, een prettig idee als je nog eindje door de rimboe moet rijden. Deze generatie Pathfinder is veel groter dan de voorgaande edities. Veel exemplaren zijn er niet te vinden. De meeste zijn ook nog eens voorzien van een geel kenteken. Mocht je echt voor een grijs kenteken-auto gaan, neem dan ook eens een kijkje naar een Nissan Patrol, ook zo’n charismatische ongelikte beer. Eentje waar bovendien diverse bekende Nederlandse babes voor vallen.

Volkswagen Touareg 2.5 TDI 4-Motion (7L)

€ 7.450

2006

140.000 km

Toen Volkswagen (en Porsche) voor het eerst met een SUV kwamen, was het per se noodzakelijk dat de auto zijn mannetje moest staan in het terrein. Dat was met sommige toppers als de Touareg W12 Exclusive en Touareg R50 TDI een beetje lastig, vanwege de enorme brede en platte sloffen. Maar je moet aan het andere eind van het spectrum kijken, naar een standaard Touareg met de roffelende/nagelende vijf-in-lijn uit een Transporter. Zonder opties is het een bijzondere back-to-basics auto, ze zijn zelfs te vinden met een handbak. Wel heb je altijd permanente vierwielaandrijving tot je beschikking. Ook bij de Touareg zijn er voldoende exemplaren te vinden op grijs kenteken. Het prijsverschil tussen een V10 en R5 is niet heel erg groot, maar de V10’s kennen behoorlijk wat issues en zijn ondanks het gebruik van satansap absoluut niet zuinig. Alle punten van aandacht vind je in ons Touareg Aankoopadvies.

Jeep Commander 3.0 V6 CRD Limited (XK)

€ 7.000

2006

230.000 km

Een schromelijk onderschatte auto. De auto werd destijds in het gamma geplaatst boven de Grand Cherokee. Logischerwijs namen mensen aan dat het een soort Range Rover alternatief was van Jeep. We helpen je meteen uit de droom: dat is het niet. De Commander is vooral veel stoerder en ruimer dan een Grand Cherokee, niet zo zeer luxer of verfijnder. Het is gewoon een onoverwinnelijke terreinauto. De benzinemotoren zijn hilarisch en klinken erg stoer (Hemi V8!), maar de diesel is een verstandigere optie. De drieliter V6 van Mercedes-Benz is een topper: veel power, veel kracht en behoorlijke manieren. Ze zijn alleen lastig te vinden in het budget, al is het maar omdat er simpelweg weinig zijn verkocht.

Ssangyong Rexton 270 XDI (Y250)

€ 7.000

2008

160.000 km

De onsterfelijke SsangYong Rexton is stiekem aan het uitgroeien tot een waar icoon. Niet onder de trackday specialisten, de stance-community of het gilde van AutoBlog-reaguurders trouwens. De Rexton wordt vooral gewaardeerd door marktkooplui en strandtenthouders. Mensen die echt daadwerkelijk gebruik maken van de capaciteiten van hun auto dus. De Rexton is een goudeerlijk werkpaard. Vaak wordt in het geval van SsangYoung de link gelegd met Mercedes-Benz motoren. Dat klopt niet helemaal, het zijn motoren die in licentie worden gebouwd door SsangYoung zelf. De Rexton is nog wel een échte SUV, dus met een ladderchassis. De terreincapaciteiten zijn meer dan uitstekend. Op de openbare weg is het niet de meest verfijnde auto, alhoewel het rijgedrag ruim binnen het acceptabele valt. De Rexton werd vrij vaak door eigenaren volgehangen met allerlei accessoires zoals grote banden, een trekhaak, lier et cetera. Die zou je nu goed kunnen gebruiken op zo’n internationale rit! In het budget kun je er een hele hoop vinden, met niet eens zo gek veel kilometers op de klok.

Hyundai Terracan 2.9 CRDi

€ 6.500

2005

90.000 km

Kennen we deze nog? We hebben de auto in de afgelopen 14 jaar slechts één keer in een zin benoemd, te weten (in dit artikel). Hyundai veroverde de wereld met SUV’s. Auto’s als de Santa Fe en Tucson zette het Zuid-Koreaanse merk weer op de kaart. Er was er echter nog eentje; de Terracan. Dit was echter niet een softe crossover met een schattige naam. Neen, de Terracan is een hardcore terreinauto. In technisch opzicht heeft de auto veel gemeen met de Mitsubishi Pajero. Je kan hem zelfs krijgen met de 3.5 V6 uit die auto. In dit geval zagen we enkele exemplaren te koop staan met de 2.9 CRDi motor, een notoire rauwdauwer. Waarom is de Terracan een goede keuze? Is ‘ie beter dan een Land Cruiser? Ehm, neen. Echter, in het budget is het wel mogelijk om te kiezen voor zeer fris ogende exemplaren met vrij weinig kilometers. Gewoon enorm veel waar voor je geld, dus.

YOLO: Porsche Cayenne S (955)

7.500

2003

195.000 km

Als je toch een beetje glamour wil tijdens je rit, kun je ook gaan voor een premium badge. Welke naam is nu meer premium dan Porsche? Precies, Ferrari. In principe is de Cayenne in technisch opzicht voor een groot gedeelte gelijk aan de Volkswagen Touareg. Ook de Cayenne is te vinden op grijs kensteken, maar de zoektocht zal een stuk lastiger blijken. In het budget kun je in principe kiezen voor een V6, V8 of een V8 Biturbo. De V6 is niet echt heel krachtig en de Turbo is pure overkill. Qua performance en geluid zit Cayenne S met natuurlijk ademende V8 dus in de sweet spot. Qua (praktijk)verbruik maakt het allemaal niet zoveel uit, qua betrouwbaarheid wel. Deze uitvoering kent namelijk ook de meeste storingen. Maar hé, het is dan ook een YOLO! Van alle generaties Cayenne is deze in ieder geval de meest terreinwaardige. Er was zelfs een variant voor de Transsyberia Rally.

