Liberty Media claimt dat F1 fans heel blij zijn

Maar, is dat zo?

Keiharde data: de kijkcijfers van de Formule 1 zijn ten opzichte van vorig jaar gedaald met vier procent. Als Nederlander zou je dat wellicht niet denken, want in ons land is er dankzij Max Verstappen juist enorm veel extra aandacht voor de sport. De NOS heeft nu zelfs kleine samenvattingen van de races en laat Jan Lammers af en toe aanrukken om positieve geluiden over Max Emilian te spuien. Wie had dat enkele jaren geleden kunnen denken…

Ondanks de Nederlandse F1-hausse, laten de globale cijfers dus een daling zien. Dat is uiteraard in geen geval goed nieuws voor Chase Carey en Liberty Media, dat tegenwoordig de rechten van de sport in handen heeft. De wild besnorde Chase probeert iedereen echter gerust te stellen door te stellen dat de daling te verklaren is door het verdwijnen van de F1 achter de betaalmuur in Italië.

Bovendien heeft Chase nog meer redenen om positief te zijn over de toekomst van de F1. Uit onderzoek zou blijken dat liefst 66 procent van de fans vindt dat de F1 er op vooruit is gegaan sinds Liberty Media de leiding over heeft genomen van Bernie Ecclestone. Dit ondanks het afschaffen van grid girls. Slechts 15 procent van de fans is nog steeds salty over dat laatste (of andere dingen) en is van mening dat de sport nu slechter af is.

Carey wijst er daarnaast op dat de toeschouwersaantallen op de circuits de verwachtingen overstijgen en heeft het daarbij specifiek over de races in Frankrijk en Duitsland. Een beetje onhandige voorbeelden als je het ons vraagt, want in Frankrijk is er naast de baan plaats voor twee man en een paardenkop en de race in Duitsland is voor de organisator kennelijk zo onrendabel dat ‘ie van de kalender verdwijnt. Nu we toch kritisch bezig zijn: de TV situatie in Italië wordt volgend jaar ook van kracht in Groot-Brittanië, nog zo’n grote F1-markt waar Sky Sports het alleenrecht op de sport verkrijgt.

Er bestaan dus toch wel wat puntjes van zorg over ons geliefde tijdverdrijf en dat in een kritische fase voor de sport. Wat de richting van de F1 wordt nadat het huidige Concorde Agreement afloopt aan het eind van het seizoen 2020 is immers hoogst onzeker. We hopen maar dat de honcho’s het hoofd koel houden en ervoor zorgen dat we in de toekomst ook weer mooie races voorgeschoteld krijgen. Liefst met wat meer dan alleen zoom-zoom geluidjes.