Milieuzone Rotterdam voor personenauto’s opgeheven

En dit moet je weten.

Het einde van het jaar nadert en meestal betekent dat een nieuw jaar, in dit geval 1-1-2020, nieuwe regels met zich meebrengt. Regels die de betalende automobilist niet altijd ten goede komt. In dit geval wel goed nieuws voor mensen die geen fan waren van de milieuzone in Rotterdam. Die gaat namelijk verdwijnen. Althans, voor personenauto’s.

Stand van zaken

De beslissing om afscheid te nemen van de milieuzone in Rotterdam werd medio 2018 gemaakt. Het afbouwen gaat in twee stapjes met de tweede stap op 1-1-2020. Sinds 1 juli 2018 mogen benzineauto’s van vóór 1 januari 1992 de stad weer in. Per 1-1-2020 zijn ook oude diesels van vóór 1 januari 2001 weer welkom in de Maasstad. Daarmee doet 010 precies het tegenovergestelde in vergelijking met 020. Waar in Amsterdam juist zoveel mogelijk manieren worden verzonnen om auto’s met verbrandingsmotoren te weren, zet Rotterdam juist de deuren open. Al sinds de invoering van de milieuzone in Rotterdam is er kritiek op het beleid. Met name bezitters van klassiekers die in de binnenstad wonen waren de sjaak.

Nieuwe milieuzone op termijn?

Het is niet bekend of er op termijn een andere vorm van een milieuzone gaat komen voor personenauto’s. Voorlopig is dit niet het geval en kun je per 1 januari met een klassieker -benzine én diesel- boetevrij de stad inrijden. De milieuzone blijft wel actief voor vrachtverkeer. Vrachtauto’s op diesel die niet aan de Euro IV-emissienorm voldoen mogen de stad niet in.

Vermoedelijk komt er op termijn een nieuwe milieuzone in de stad. Per 1-1-2020 mogen gemeenten nog maar kiezen uit twee soorten milieuzones. Aan deze nieuwe soorten voldoet de huidige Rotterdamse milieuzone niet. Keuze één is diesels ouder dan 15 jaar weigeren. Keuze twee is diesels ouder dan 20 jaar weigeren. De huidige milieuzone weigert diesels van 18 jaar of ouder.

Foto: witte Testarossa in Rotterdam. Via @mvdd op Autojunk