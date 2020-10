George Russell bevestigd voor 2021 - Autoblog.nl

George Russell zal ook gewoon in 2021 voor Williams rijden. Kijk de jongeman eens lachen.

Vanmiddag is officieel bekendgemaakt dat George Russel zijn stoeltje voor 2021 bij Williams zal behouden. Daarmee komt er een eind aan speculatie over een mogelijke vervanger in vorm van Sergio Perez. Daarmee zullen Russel en Nicholas Latifi in 2021 voor Williams rijden, net als dit seizoen het geval is.

Deze week was er nog enige twijfel of dat Russel we mocht blijven de ja of de nee. Met deze officiële bevestiging kan alle speculatie in de prullenbak. In een reactie zegt Russel natuurlijk blij te zijn dat hij ook in 2021 voor Williams mag rijden. Het bestuderen van achterlichten is inmiddels een echte passie van de coureur geworden.

Alle gekheid op een stokje. Dit jaar verloopt niet eens zo heel gek voor Russel in de Formule 1. Zijn beste resultaat tot nu toe boekte hij tijdens de Grote Prijs van Toscane. De Williams-coureur eindigde toen 11de. Dat gezegd hebbende, er waren bijzonder veel uitvallers. Ook tijdens de Grote Prijs van Groot-Brittanië pakte George Russel een fraaie 12de plek. Het is nog niet goed genoeg voor de punten, maar daar hoopt de Brit dit seizoen en anders in 2021 verandering in te brengen.