Gerestaureerde Porsche 911 ‘Project 70’ gaat racen in Europa

Die flitsende groene kleuren zie je binnenkort misschien wel op een circuit in de buurt.

Ter ere van de zeventigste verjaardag van Porsche heeft de Britse tak van de Duitse autofabrikant een ouderwetse Porsche 911 geprepareerd voor het circuit. De wagen zal dit jaar meedoen aan allerlei verschillende wedstrijden in Europa, en was afgelopen weekend zelfs al te zien tijdens de klassiekerrace op Spa-Francorchamps.

De Porsche 911, met codenaam ‘Project 70’, is een exemplaar uit 1965 met de korte wielbasis. De wagen wordt aangedreven door een 2-liter zescilinder boxermotor, die, uiteraard, door de lucht wordt gekoeld. De 911 heeft overigens een Brits tintje, daar het om een relatief zeldzaam rechtsgestuurd exemplaar gaat.

De 911 komt na vijf jaar weer in actie. De Porsche werd in 2013 ook al gebruikt, destijds met codenaam ‘Project 50’, om de vijftigste verjaardag van de 911 te vieren. Naderhand kwam hij weinig in actie, maar voor de zeventigste verjaardag van Porsche wordt de wagen weer uit de kast getrokken. De 911 is ditmaal geprepareerd door de vier Classic Partner Centres en Road & Race Restoration, zodat Le Mans-winnaar Richard Attwood en toerwagenfanaat Anthony Reid hem in het rond kunnen slingeren.

De wagen komt dit jaar op de volgende evenementen in actie:

17 Juni – HSCC Guards Trophy, Silverstone, GB

6-8 Juli – Le Mans Classic, Le Mans, Frankrijk

20-22 Juli – Silverstone Classic, Silverstone, GB

10-12 Augustus – OldTimer Grand Prix, Nurburgring, Duitsland

25-26 Augustus – HSCC Guards Trophy, Oulton Park, GB

2 September – Porsche Classic Trophy, Brands Hatch GP, GB

21 Oktober – HSCC Guards Trophy, Silverstone, GB