Vlaamse oldtimers voortaan naar periodieke keuring

Het bezitten van een oldtimer wordt net een beetje listiger.

Nederland en Vlaanderen lopen netjes gelijk op als het gaat om het invoeren van nieuwe APK-regels. Waar de keuring voor alle auto’s in Nederland afgelopen weekend flink strenger is geworden, hebben de Vlamingen juist te maken met een aanscherping van de regels omtrent de oldtimers. Sinds 20 mei moeten de oldtimers daar aan een periodieke keuring worden onderworpen.

De nieuwe regelgeving werd recentelijk onthuld door Goca, een groep erkende ondernemingen die zich bezighoudt met autokeuringen en rijbewijzen. Goca heeft aangekondigd dat oldtimers vanaf 25 jaar voortaan naar de keuring moeten. De bolides zullen worden onderverdeeld in verschillede categorieën. Wagens met een O-kentekenplaat tussen de 25 en 30 jaar oud moeten ieder jaar, net als een normale personenauto, bij de keuring verschijnen. Is de auto tussen de 30 en 50 jaar oud, dan moet deze om het jaar naar de keurmeester. Wagens ouder dan 50 jaar moeten slechts iedere 5 jaar naar de keuring.

Niet onbelangrijk is het feit dat, naar mate de auto’s ouder worden, ze minder streng gecontroleerd worden. Dit klinkt misschien wat krom, daar de oudere bolides dan ook minder veilig zullen zijn. Echter is dit niet per se het geval. Bij de oudste auto’s wordt er enkel gekeken naar de essentiële aspecten, zoals remmen, verlichting, roest, banden en lekkages. De nieuwere wagens kunnen, eventueel, een emissietest voor de kiezen krijgen. De gebruiksbeperkingen van de oldtimers blijven hetzelfde. In andere woorden, ze mogen niet gebruikt worden voor o.a. commerciële doeleinden en woon-werkverkeer.

Hoewel de nieuwe regelgeving momenteel enkel nog Vlaanderen treft, zijn Brussel en Wallonië momenteel bezig met het mogelijk invoeren van eenzelfde systeem.

Met dank aan Philip voor de tip!

Beeld: verlaten BMW in België, door @row1