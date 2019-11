Wat we al weten over de nieuwe Porsche 718

Dat geluid gaat gefixt worden.

De jaarlijkse verkoopcijfers van de Porsche Boxster zijn zeer opmerkelijk. Aanvankelijk was het een waanzinnig succes voor Porsche. Sterker nog, de auto was hun redding. De auto vormde niet alleen de basis voor een nieuwe 911 (de 996), maar vond ook gretig aftrek.

Tegenwoordig staan de zaken er minder florisant voor. De Boxster en Cayman zijn samengevoegd tot één modellijn, maar de verkopen zijn niet zo goed als de Boxster ‘vroeger’ deed. Voor de context, jarenlang verkocht Porsche 9.000 tot 10.000 Boxsters per jaar in Europa, tegenwoordig halen de Boxster en Cayman bij elkaar amper 8.000 exemplaren. Niet super dramatisch, maar wel beduidend minder.

Een reden is dat de viercilinder niet aanslaat. Nu zal de gemiddelde Subaru-fan de motor uitstekend vinden klinken en is het ook een unieke sound, voor teveel mensen (waaronder onze eigen @CasperH) klinkt de auto teveel als een opgevoerde pepermolen. Nu heeft Porsche daar een oplossing in de vorm van de 718 Cayman GT4 en 718 Boxster Spyder. Deze is voorzien van een atmosferische zescilinder boxermotor. Een andere oplossing die korte metten maakt met het rauwe viercilinder geluid is een volledig elektrische 718.

We wisten dat er plannen waren voor een dergelijke 718, maar dankzij het Britse CAR Magazine weten we nu wat meer. De volgende generatie 718 Cayman en Boxster komen er met elektromotoren. Jazeker, meervoud. Naar het schijnt is de 718 uitgerust met twee elektromotoren. Voor het eerst in de geschiedenis is het mogelijk om een Cayman of Boxster uit te rusten met vierwielaandrijving, alhoewel enkel achterwielaandrijving mogelijk zal zijn.

Het vermogen van de motoren zal op zo’n 400 pk liggen. Het platform gaat niet alleen door Porsche gebruikt worden. Volgens de doorgaans uitstekend geïnformeerde Georg Kacher wordt de basis ook gebruikt voor een Audi TTE en een Lamborghini Uracco. De Audi zal dan onder de 718 worden gepositioneerd, de Lamborghini erboven. Daarmee zijn er nu meer geruchten over de TT dan dat er TT’s daadwerkelijk verkocht worden op het moment.

Porsche kiest bewust voor een elektrische 718. Ze zullen wel met elektrische sportwagens moeten. komen. Zo kunnen ze hun CO2-uitstoot naar beneden krijgen. Daarbij is de markt aan het veranderen en zal een elektrische sportwagen beter aan de vraag kunnen voldoen, met name voor nieuwe klanten. Daarbij heeft Porsche ook het lef niet om te gaan tornen aan de 911. Deze auto is net even te belangrijk. Niet alleen qua verkopen en winst die ze erop maken, maar ook voor het imago.

Het 992-chassis van Porsche is erop voorbereid om te worden voorzien van een hybride aandrijflijn. De verwachting is dat er net als van de Cayenne en Panamera een 911 e-hybrid zal verschijnen. Deze variant staat gepland voor de facelift van de 992, dus dat gaat sowieso nog wel een jaartje of twee, drie duren. Het is wel eerder dan de volledige elektrische 718, die staat voor 2023 op de planning.