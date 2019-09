Mercedes: “Verschil met Ferrari-motor is belachelijk”

Je moet de cojones maar hebben om zoiets te zeggen als Mercedes zijnde.

Of een enorm grote plaat voor je hoofd hebben natuurlijk. Kenners van de sport weten immers dat Mercedes in het begin van het nieuwe turbotijdperk veruit de beste krachtbron van het veld had. Deze power unit met ‘gespleten turbo’ was letterlijk en figuurlijk de drijvende kracht achter de wereldtitels van Hamilton, Rosberg en het team tot en met 2017.

Pas vorig jaar begon het erop te lijken dat de concurrentie het vermogensverschil overbrugd had, hoewel we met ‘de concurrentie’ dan eigenlijk alleen Ferrari bedoelen. Renault en Honda zaten in 2018 zeker nog niet op het niveau van team zilver. Boze tongen beweerden bovendien dat team rood sjoemelde met de elektrogoodies om het gewenste vermogen af te roepen.

Dit jaar hoor je daar eigenlijk niks meer over, maar is de consensus in de paddock dat de Ferrari-krachtbron er desalniettemin de meeste trappelende paardjes uit kan stampen. Dat geldt nog eens een keer extra in de kwalificaties. Toto Wolff, die zelf dus jarenlang profijt heeft gehad van de sterkste krachtbron in het veld, gunt dit de Italianen na hun harde werk uiteraard van harte. Oh, nee wacht, hij weeklaagt over het verschil en betitelt het als ‘volstrekt belachelijk’:

We knew that it was going to be difficult and probably third and fourth was what we expected as the optimum result. I think it could have been second, but if we have a deficit anyway with our package, that is enormous and the power is just ridiculous on Ferrari on these kinds of tracks.

Toto was sowieso niet happy like a hippo, gezien de strapatsen van zijn twee coureurs in de kwalificatie. In een poging de perfecte omstandigheden te creëren voor een snel rondje raakten Bottas en Hamilton elkaar tot twee keer toe bijna. Met een nieuw contract op zak gaat Bottas natuurlijk niet meer zomaar aan de kant:

Of course we know that the tow is important but today we tripped over our own feet. You want to do it extra perfect and then you are looking like an idiot and this is what happened twice today.

Toch ziet Toto wel kansen vandaag. Hij vermoedt namelijk dat Ferrari de motor in de race flink terug zal moeten schroeven. Merc kan in dat geval wellicht gebruik maken van hun superieure chassis om de roden alsnog onder druk te zetten:

I think there is everything to play for tomorrow [lees: vandaag]. Straight-line speed they haven’t got available like they have in qualifying, so it’s a totally different ballgame today, but I’m still upset about the Saturday.

Het is officieel: Mercedes is het nieuwe Red Bull Racing.