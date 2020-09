Gerucht: Fiat 500e met derde deur wordt een mini-Clubman - Autoblog.nl

Ergens werd genoemd dat Fiat iets gaat doen met een derde deur op hun 500e, een vleugje MINI Clubman dus. Of cooler gezegd, een combinatie tussen de Mazda RX-8 en Hyundai Veloster.

Fiat is weer back in business met de 500. Het oud wordende stadsautootje was aan pensioen toe en een nieuwe versie vervangt hem met verve. Het is namelijk nu te allen tijde een elektrische auto. De nieuwe Fiat 500e is klaar voor de toekomst.

Open en dicht

Het begon met de cabriolet, want de 500C was een leuke versie voor het kopend publiek van de kleine Italiaan.

Maar zoals collega @willeme ook al aangaf, mannen (of vrouwen, je weet het nooit) die hun haardos hebben vervangen met een vleespet, zien waarschijnlijk liever gewoon een vast dak. Dus ook die volgde spoedig.

Even concreet: de Fiat 500e heeft een batterij die 42 kWh aan capaciteit heeft. Daarmee komt de auto 320 km ver op één lading. Snelladen gaat tot 85 kW.

Nieuwe versie

Om even terug te gaan naar of je een cabrio of coupé wil: dat zijn dan ook de smaakjes die je mag verwachten. Of nou vooruit, misschien dat er ooit nog een 500Le komt. Of zelfs een 500Xe. Maar voor de echte stadsautoversie blijft het bij die twee. Of toch niet? Volgens Automotive News Europe komt er een derde versie. Het gaat om een Fiat 500e met een derde deur.

‘Coach Door’

Hoe het in werking gaat: het wordt een combinatie tussen een Mazda RX-8 en een Hyundai Veloster. Dat is de coole versie, in de realiteit is het meer zoals we het ooit zagen op de eerste generatie New MINI Clubman. Een enkele deur aan de passagierskant van de auto (zoals een Veloster), die openzwaait als een zelfmoorddeur (zoals een RX-8). Het verbaast ons ook niks als de deur niet van zichzelf open kan, maar alleen als de voordeur geopend is. Niet precies een luxueuze coach door dus, meer een reden om de voorstoelen te besparen van zo’n ellendige hendel waarmee de stoel naar voren klapt.

Praktisch

Een derde deur maakt de nieuwe Fiat 500e wel een lekker praktisch ding. De extra deur voegt zo’n 30 kg toe aan het gewicht. Echt een enorme hap uit je WLTP-radius is het dus niet. Wat de versie gaat kosten is nog niet bekend, wel werd het termijn ‘vroeg in 2021’ genoemd.