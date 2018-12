Kijk, de Continental krijgt zowaar ‘suicide doors’

Alleen jammer dat niet iedereen er van zal kunnen genieten.

Heel van aandacht besteden we niet aan het Amerikaanse Lincoln, maar af en toe kunnen we ze niet uit de weg. Vandaag hebben we met zo een geval te maken, want Lincoln heeft spontaan de zelfmoorddeuren teruggebracht. De iconische en inmiddels praktisch uit de weg geruimde ‘suicide doors‘ maken hiermee hun terugkeer bij Lincoln, maar niet in exact dezelfde vorm.

Lincoln heeft niet alleen de constructie veranderd, maar ook de naam van de bijzondere deuren. Logisch, want de term suicide doors is marketingtechnisch niet per se de beste optie. Net als bijvoorbeeld Rolls-Royce kiest Lincoln ervoor om de deuren te bestempelen als zogenaamde ‘Coach Doors‘, ofwel koetsdeuren.

We zijn nog niet lang op de hoogte van de komst van een nieuwe Lincoln Continental met zulke openslaande portieren. Pas sinds enkele dagen gingen er geruchten rond dat de Amerikaanse automaker met een model als deze op de proppen zou komen. Op verschillende fora doken er al foto’s op van een persconferentie, waarop de koetsdeuren te zien waren. Inmiddels heeft Lincoln de auto daadwerkelijk onthuld, maar de vreugde is maar van korte duur.

De desbetreffende Continental is, zoals verwacht, namelijk geen volwaardig productiemodel. In plaats daarvan hebben we hier te maken met een jubileummodel, waarvan in totaal niet meer dan tachtig exemplaren op de markt zullen komen. De speciale, uitgerekte sedan moet tegen het einde van 2019 pas geleverd worden.

De Lincoln Continental 80th Anniversary Edition, zoals de auto in zijn volledigheid heet, is niet zomaar een gelimiteerd model met suicide doors. Nee, Lincoln heeft meer voor de kleine schare kopers in petto. De wielbasis van de koets wordt namelijk met ruim 15 centimeter verlengd, waardoor de beenruimte achterin aanzienlijk toeneemt. De voorste en achterste helft van de Continental wordt gescheiden door een forse B-pilaar. Door de extra veiligheid die de brede steun tussen de voor- en achterstoelen met zich meebrengt, wordt het idee van de suicide doors enigszins tenietgedaan. Dat gezegd hebbende, eenmaal onoplettend verkeerd uitstappen en je wordt alsnog stevig geplet door de portieren – die 90 graden kunnen openzwaaien.

De desbetreffende Lincoln Continental wordt enkel geleverd met een drieliter twin-turbo V6, die ongeveer 400 pk en krap 550 Nm produceert. Geïnteresseerden zullen overigens blij zijn om te horen dat Lincoln in een later stadium nog een beperkte oplage van deze Anniversary Edition op de markt zal brengen.