Gerucht: Mini ontwikkelt Clubman JCW met 300 pk

Dit wordt een pretmachine!

Als we de geruchten mogen geloven is Mini bezig zijn met de ontwikkeling van een JCW-versie van de Clubman die een motor met maar liefst 300 pk onder de kap krijgt. In tegenstelling tot FWD-kanonnen als de Honda Civic Type R en de Renault M├ęgane RS zou de Clubman AWD krijgen, net als bij de huidige JCW All4 het geval is.

Daarmee komt deze nieuwe Clubman bijna in het vaarwater van een serieus snelle auto als de Ford Focus RS, die 350 pk over alle vier de wielen verdeelt. De Mini zou worden aangedreven door een spicy versie van de 2.0 viercilinder uit de BMW 330i, die in de Bimmer goed is voor 252 pk en 350 Nm.

Overigens is de snelste Clubman op dit moment de reeds genoemde JCW All4. Die versie staat in de boeken voor 231 pk en 350 Nm. De sprint naar 100 km/u wordt afgeraffeld in 6,3 tellen en de top bedraagt 238 km/u. Bekijk hieronder een spyvid van de Clubman die daar mogelijk een flinke schep bovenop doet.