Lekkage! De nieuwe BMW X3

De onthulling stond pas gepland over twee dagen, maar geheel volgens de laatste trends maken we nu alvast kennis met de premium compacte SUV met crossover-trekjes.

Heel veel technische details hebben we nog niet voor je. Sterker nog: we hebben helemaal geen technische details voor je. Da’s trouwens ook niet helemaal waar, want bekend is dat de X3 een topmodel krijgt in de vorm van een M40i.

Die versie krijgt de 3.0 zes-in-lijn uit de X4 M40i. Het vermogen bedraagt in die SUV 360 pk bij een koppel van 465 Nm, waarmee de X4 in 4,9 seconden naar 100 km/u sprint. De topsnelheid is netjes afgeregeld op 250 km/u.

Over twee dagen kunnen we je alles vertellen over de verse X3. Foto’s komen van de officiële website van BMW Hong Kong en een Frans blad.