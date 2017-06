Red Bull: “vanaf Silverstone kunnen we winnen!”

De renstal uit Milton Keynes blaakt van het zelfvertrouwen.

Het kan verkeren in de Formule 1. Max Verstappen had er na een desastreus verlopen GP van Canada goed de pee in. Volgens hem presteerde Red Bull Racing het hele jaar al ondermaats. Tot overmaat van ramp kondigde motorleverancier Renault aan dat de aandrijflijn dit jaar geen forse updates meer zou ontvangen en dus maakte Verstappen zich alvast zorgen over 2018.

In korte tijd kan een hoop veranderen, want Auto Motor und Sport tekende op dat het chassis van de RB13 sinds Spanje maar liefst een hele seconde per rondje sneller is geworden. De stiekeme motorupdate van Renault doet nog eens een duit van 0,2 tel per ronde in het zakje.

Red Bull rijdt in Bakoe (Azerbeidzjan) met een Monza-spec achtervleugel. Dat betekent dat de vleugel zo vlak mogelijk is afgesteld voor minder neerwaartse kracht in de bochten, wat zorgt voor meer snelheid op het ellenlange rechte stuk. Desondanks is de RB13 in de bochtige tweede sector van het circuit de snelste, wat aangeeft dat het chassis simpelweg werkt.

Men rekent er dan ook op dat Red Bull vanaf de GP van Silverstone of Hongarije op eigen kracht mee kan doen om de overwinning. Wellicht wat optimistisch, maar we helpen het ze uiteraard hopen. Hoe het er dit weekend voor staat? Zoals bekend zullen Ferrari en Mercedes hun motoren in Q3 nog verder opendraaien. Een eerste startrij wordt wellicht lastig, maar het team is optimistisch voor de race.

Tijdens racesimulaties in de eerste vrije trainingen wist Verstappen over 12 rondjes een gemiddelde tijd te rijden van 1:46,745. Ricciardo zat daar iets boven met 1:46,787 en alleen Vettel was sneller. Hij reed gemiddeld 1:46,621. De Duitser heeft al aangegeven dat de snelheid van Red Bull gisteren “echt” was en een gevecht tussen drie in plaats van twee teams behoort volgens hem tot de mogelijkheden. We gaan het zien!