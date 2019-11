Uitslag Formule 1: Grand Prix van Amerika 2019

Lewis gaat op voor zijn zesde. Maar wint hij ook de race?

Hobbel de bobbel, dat was weer een flinke knobbel. Het F1 circus is afgereisd naar Austin, Texas voor de race op het prachtige circuit of the Americas. Er is alleen wel iets aan de hand met het circuit. Door extreme weersomstandigheden in de regio is de baan hier en daar flink verzakt. De makers zijn vergeten om het hele baantje op palen te bouwen, zoals Amsterdam. Rookie mistake. Het gevolg is dat de coureurs af en toe het idee hebben dat ze in een gemiddelde Nederlandse woonwijk rondrijden, zoveel ‘drempels’ heeft de baan. Dat wordt na de race dus even een extra lange sessie boeken bij de fysio.

Ondanks de hobbels gingen de coureurs in de kwalificatie van gisteren ook op deze baan weer harder dan vorig jaar. Het snelst van allen was weer eens een keertje Valtteri Bottas. Een hele echte geweldenaar zal de Fin waarschijnlijk nooit worden, maar als ‘ie zijn dag heeft kan ‘ie iedereen hebben. De prestatie van VB77 is des te knapper te noemen omdat teamgenootje Hamilton niet verder kwam dan de vijfde plaats. Tussen beide Mercs staan Vettel, Verstappen en Leclerc. Het verschil tussen de eerste vier was een goede tiende van een seconde, over een rondje van anderhalve minuut. Dat belooft dus een mooie race te worden. Geen wonder dat die cheerleaders van de Dallas Cowboys zo enthousiast op een neer springen.

Start

Voor de start wisselt het team van Red Bull Racing nog even de achtervleugel van Max. Het team heeft gezien dat er een scheur in het carbon zit, wat natuurlijk een veiligheidsrisico is. Mogelijk is het een gevolg van al die hobbels op de baan. Het mag kennelijk allemaal, dus kan Max wel gewoon starten vanaf P3. Dat doet hij vervolgens buitengewoon goed. Direct komt hij langzij aan Vettel en in de eerst bocht is de Duitser het haasje. Ook Hamilton heeft een goede start. Hij rekent al snel beide Ferrari’s in en sluit achter Max Verstappen aan als derde. De naast Hamilton gestarte Albon daarentegen heeft pech. Hij verzeilt in een gevecht met Sainz en trekt aan het kortste eind; met de nodige schade kan hij zijn weg vervolgen.

LAP 3/56 The Stewards confirm this collision between Sainz and Albon on Lap 1 is being investigated #USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/2sT1Xdkr53 — Formula 1 (@F1) November 3, 2019

Dan blijkt dat er ook bij Ferrari meer aan de hand is dan alleen een matige start van Vettel. Seb zakt door het veld heen alsof de maffia een paar stenen aan zijn auto heeft vastgemaakt en ‘m de plomp in heeft gegooid. Teamgenoot Leclerc gaat voorbij, maar daarna ook Lando Norris. SV5 klaagt over de radio dat hij vermoedt dat er iets mis is met zijn auto. Hij vraagt zich wel af wat het kan zijn, want hij heeft niemand geraakt.

LAP 9/56 Sebastian Vettel's race is over He retires with what looks like a suspension problem#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/ZRPYmTbWtr — Formula 1 (@F1) November 3, 2019

Enkele ronden later zien we mogelijk wat er aan de hand was. De ophanging van de SF90 geeft de geest. Vettel houdt de rode bolide onder controle, maar het is duidelijk dat dit einde verhaal is. Even later parkeert hij de auto dan ook aan de kant. Daar Leclerc inmiddels al een seconde of tien achterstand heeft op de leiders, is het dus wederom een troosteloze zondag voor Ferrari. Zouden ze dan toch de klos zijn nu hun vermeende motortrucje in de ban wordt gedaan?

Mid Race

Verstappen komt binnen aan het eind van ronde 13 en gaat daarmee dus voor de undercut jegens Bottas. Red Bull Racing heeft het goed uitgerekend, want Verstappen komt op de hardste compound vlak voor vijfde man Ricciardo weer de baan op. Een ronde later pareert Mercedes de aanval van Verstappen door leider Bottas ook te laten stoppen voor hards. Bottas komt nét voor Verstappen weer de baan op. De nog niet gestopte Hamilton leidt nu de race.

Helaas zien we vervolgens dat de race pace van BOT op de harde banden een stuk hoger ligt dan die van Verstappen in deze fase. Binnen no-time rijdt de Fin vijf seconden weg bij de Nederlander. Misschien voelt hij al aan zijn water dat het team Hamilton op een andere strategie heeft gezet en hij de secondes dus nodig zal hebben aan het eind van de race.

LAP 25/56 All of the top four have now stopped, with Hamilton the last to come in He could be on a one-stop strategy here, with this three main rivals on a two-stop…#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/bHk0duJw3J — Formula 1 (@F1) November 3, 2019

Leclerc stopt enkele ronden later dan Max en Valtteri en staat net als in Mexico weer iets te lang stil in de pits. Het gaat weer lekker bij team rood. Maar ja, het kost Leclerc in die zin niks, omdat mits hij blijft rijden de vierde plaats zijn deel is. Ferrari is sneller dan de Formule 1.5, maar duidelijk langzamer dan Max en Mercedes.

Dus focussen we ons maar op de strijd vooraan het veld. Daar ontstaat een schimmenspel tussen de twee teamgenoten bij Mercedes. Bottas sluit aan in de versnellingsbak van Hamilton, die naar binnen wordt geroepen door zijn team, maar zelf nog even door wil rijden. Doet ‘ie handig die Lewis, want zolang Bottas achter hem klem zit kan VB77 het voordeel van zijn verser rubber niet uitnutten. Bottas haalt Lewis echter op de baan in en dan besluit LH44 toch maar de pits op te zoeken. Vervolgens is het aan de Brit om het gaatje weer dicht te rijden. Verstappen is hooguit de joker in dit hele verhaal. Hij rijdt tussen Bottas en Hamilton in maar kan het tempo op deze set banden echt niet volgen.

LAP 26/56 Mercedes tell Hamilton that he *is* going to the end of the race on his current set of tyres HAM: "So I have a chance to win…"#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/w91I25r4Rq — Formula 1 (@F1) November 3, 2019

Eind ronde 35 gaat het spel toch op instigatie van Max op de wagen. Verstappen komt binnen om zijn vermaledijde banden eraf te gooien voor een nieuwe set mediums. Bottas volgt een rondje later. Hamilton schuift zo wederom door naar de leiding in de race, met tien seconden voorsprong op Bottas. Verstappen heeft dik twee seconden teruggewonnen op de Fin door zijn eerdere stop en zit nu op vijf seconden van VB77.

Gebeurt er achter de top-4 eigenlijk ook nog wat? Jazeker. De McLarens vechten weer lekker met de Renaults om de puntjes. Helaas voor Hülkenberg lijkt het team zijn strategie weer compleet te vernaggelen. Eerder in de race lieten ze de Duitser veel te lang doorrijden op zijn eerste set banden, om vervolgens binnen no-time nog een keer de pits op te zoeken. Norris en Ricciardo lijken de grootste kanshebbers op de titel best of the rest, maar Lando verliest wederom een paar seconden in de pit door een onwelwillige wheelgun. Dan is er ook nog de oprukkende Albon, die ondanks de schade aan zijn Red Bull weer eens sterk op komt stomen aan het eind van de race.

Finish

Maar wie oh wie gaat er vandoor met de zege? Bottas heeft aanvankelijk met rasse schreden het gat naar Hamilton verkleind van tien naar vijf seconden, maar blijft dan even steken. Vervolgens begint hij aan het langzame binnenangelen. Met nog vier ronden te gaan opent BOT de aanval als Lewis te maken krijgt met wat achterblijvers. Maar de eerste keer slaat HAM zijn wingman af. Ondertussen komt ook Max weer wat dichterbij, doch zijn achterstand lijkt nét wat te groot om zich echt te mengen in de strijd. De tweede klap van Bottas is wel raak. Lewis zit dus toch een beetje te harken met zijn oude banden. Kan het dan toch misschien nog voor Max?

De Nederlander komt nu met rasse schreden dichterbij aan zijn plaaggeest van de afgelopen twee weekends. Hamilton roept als hem verteld wordt dat Max in de buurt komt met gepaste paniek over de radio dat hij Max zelf ook wel kan zien in zijn spiegels. Max vraagt ondertussen hoopvol of hij het volle vermogen van zijn Honda motor kan benutten.

Dat kan inderdaad, echter helaas heeft Max pech. De rechter voorrem van Magnussen begeeft het aan het eind van de back straight, wat daar een gele vlag veroorzaakt. Dit ontneemt Max de beste mogelijkheid om Lewis nog voorbij te gaan. Dus blijft het vooraan zoals het was, met Bottas op één, Hamilton op twee en Verstappen op drie.

LAP 55/56 Race over for Kevin Magnussen as he ends up in the gravel#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/wc5z0qwXKw — Formula 1 (@F1) November 3, 2019

Op enorme en ontluisterende afstand wordt Leclerc vierde voor Ferrari, voor Albon die na zijn matige start wederom ‘gewoon’ vijfde wordt. Albon was zonder die touché met Sainz zonder twijfel dik voor Leclerc geëindigd. Ricciardo wordt zesde, voor Norris, Sainz, Hulkenberg en Kvyat die het laatste puntje pakt. Met zijn tweede plek is Hamilton nu ook echt verzekerd van de titel. Nog twee races resteren dit jaar, waarvan de eerste over twee weken in Brasil. Laten we hopen dat het circuit tussen de meren weer eens een bakje water aantrekt op de zondag…

UPDATE: voor de tweede keer in twee weekends is Kvyat in de laatste ronde over de schreef gegaan en is hij nu buiten de punten geclassificeerd als twaalfde. Perez heeft daardoor het laatste punt.

