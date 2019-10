Renault: “Ricciardo versus Ocon wordt een uitdaging”

Team geel kijkt met positivisme naar de toekomst.

Een nieuw F1 seizoen, een nieuwe teleurstelling voor team Renault. De Fransen hebben nog maar weinig plezier beleefd aan de F1 sinds ze hun oude team ‘terugkochten’ van Genii Capital aan het eind van 2015. Inmiddels begint dat toch wat zeer te doen, vooral nu het team dit jaar eerder een terugval lijkt te beleven in plaats van dat het de aansluiting vindt bij de top. Je vraagt je weleens af wat Renault er op deze manier aan heeft om mee te doen aan de F1, maar de andere fabrikanten zullen team geel vast dankbaar zijn. Iemand moet tenslotte verliezen en het geeft het kampioeschap wat meer geloofwaardigheid als dat het machtige Renault is dan een of ander privé-team van een flamboyante miljardair.

De makkelijkste manier om dit op te lossen lijkt ons er een enorme bak geld tegenaan gooien. Toyota bewees in het verleden dat dit weliswaar geen garantie voor succes is, maar het is wel een goed begin. Doch het hoofdkwartier lijkt hier geen zin in te hebben. Dat niet alleen; ook in sommige andere opzichten lijken de belangen van de straatdivisie en het F1 team niet geheel met elkaar in lijn te zijn. Zo stemde het raceteam eerder dit jaar tegen het terugbrengen van zachtere banden, ondanks dat het op Haas F1 na waarschijnlijk het meeste last heeft van het nieuwe Pirelli schoeisel. De reden: Renault werkt voor veel straatauto’s samen met Pirelli en wilde de bandenboer niet in het hemd zetten. Tsja, met dat soort compromissen wordt het nooit wat natuurlijk, of je nou een machtig mooie historie in de sport hebt of niet.

Om toch een idee van vooruitgang en nieuwe hoop te creëren, heeft het team daarom maar besloten te gaan voor de simpele optie: een kop laten rollen. Nico Hulkenberg wordt bedankt voor zijn diensten en vervangen door Esteban Ocon. De beste vriend van Verstappen komt volgend jaar terecht in het stoeltje naast Verstappens oude teammaat Ricciardo. Teambaas Abiteboul verwacht nu al dat dit het nodige vuurwerk op zal leveren, zo zegt hij in de podcast Beyond the Grid:

Esteban will want to beat Daniel. And I know that we will have some challenges from a driver management perspective on the pit wall to manage that. But that’s also a nice problem to have.

Op de vraag of Abiteboul denkt dat Ocon een verbetering voor het team is ten opzichte van de Hulk (die dit jaar een puntje minder heeft gescoord dan ‘kopman’ Ricciardo) antwoordt Cyril als volgt:

The problem sometimes in Formula 1 is you have people doing very long careers, and at the end, they are a bit there to be in Formula 1 and almost winning becomes secondary. I don’t want that at any point in the company. Don’t get me wrong, when I’m saying that, I’m not talking about Nico… But I do feel that when you are 22, in the early days of your career – a career for which you had to fight a lot…- it’s a different dynamic. It’s the sort of dynamic that I feel is the right dynamic for our team. So if you ask me whether we’ve taken Esteban because Esteban is simply a better driver than Nico, I am absolutely unable to tell you… But do I believe that it’s better in the dynamic of our team? Yes, I feel so.

Ironisch genoeg beschrijft de eerste zin van deze quoot in mijn ogen exact het hele team van Renault, maar soit, misschien ben ik dat alleen. Denk jij wel dat Ocon voor de wende kan zorgen, of wordt de toekomst gewoon meer van hetzelfde voor Renault? Laat het weten, in de comments!