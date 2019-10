‘HellMiata’ bewijst dat de MX-5 altijd het antwoord is

Creatief huisvlijt op basis van een cultheld.

Miata Is Always The Answer. En als je ons niet gelooft, pak de eerste letter van die vijf woorden en zet ze achter elkaar. Daarom dus. De kleine Japanse roadster was hét bewijs dat een leuke auto niet gebouwd wordt door eindeloos power toe te voegen. Nee, de kleine motoren van de Mazda zijn de motoren die het beste uit de auto halen. De auto is al vier generaties lang dicht bij zijn origineel: licht, klein, sportief en zonder dak. De eerste generatie (type NA) is een ware cultheld aan het worden.

In de VS zijn ze het niet altijd eens met de idealen van de overige markten in de wereld. Als je daar een kleine cabrio met een eveneens kleine motor verkoopt, dan is er een deel van de mensen daar die geen idee heeft dat er motoren worden gebouwd met een cilinderinhoud van minder dan drie liter. Die mensen vinden het project van vandaag wellicht heel tof.

In basis is het natuurlijk gewoon een MX-5 van de tweede generatie (type NB). Voorin ‘onder’ de motorkap ligt een iets grotere motor dan er normaliter in zit. Aan de aluminium bovenkant heb je het wellicht al gezien: dit is een 6.2 liter V8 van HEMI: bekend uit onder meer de Dodge Challenger Hellcat. Zo’n beetje de meest Amerikaanse motor die er momenteel is, dus ook de cultheld Miata moet eraan geloven dat er zo’n unit in het vooronder wordt gelepeld.

Er wordt wel eens beweerd dat de HEMI V8-blokken en eigenlijk voornamelijk de LS V8-blokken van GM overal inpassen. Ja, ware het niet dat de motor van de Hellcat een enorme supercharger heeft die bovenop het blok gemonteerd zit. Die paste er net niet in, dus zit er een gapend gat in de motorkap. Even ter context, de MX-5 heeft meestal een 1.8 liter motor. De supercharger van de Hellcat is 2,4 liter groot. Alsof de auto een gigantisch V8-blok moet meenemen en dan zijn eigen motor er nog bovenop. Overigens is er het nodige gedaan om de rest van de auto min of meer voor te bereiden op deze berg power. De achttraps transmissie is echter ingeruild voor een handbak met zes versnellingen.

De bouwer van dit project heeft een YouTube-kanaal genaamd KARR. Wie het oranje monster leuk vind heeft pech: hij is juist net van de hand gedaan door de bouwer. De veiling verliep via Barrett-Jackson, de bouwer heeft nog 36.300 dollar kunnen vangen.