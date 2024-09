Gerucht: Sergio Perez gaat met pensioen na race in eigen land

Geroezemoes in de wandelgangen: Perez zou na zijn thuisrace met pensioen gaan. Krijgt Max dan toch op korte termijn een nieuwe teammaat?

Het leek een stabiel jaar te worden in de F1. Aan het begin van het jaar was er niet een wijziging in de line ups van de teams ten opzichte van hoe het seizoen van 2023 eindigde. Onder de oppervlakte broeide echter overduidelijk de nodige onrust. Sindsdien hebben we namelijk de ene bijzondere (aangekondigde) transfer gezien na de andere. Meest recent de aanstelling van Liam Lawson als coureur bij VCARB, die zeer vermoedelijk het einde betekent van de F1 carrière van Daniel Ricciardo.

Bij Red Bull minder reden tot juichen!1!!

Doch bij Red Bull is het daarmee nog lang niet rustig. Draaideur-delinquent Max Verstappen ligt nog steeds op koers om dit jaar zijn vierde titel binnen te slepen. Maar voor de rest is er weinig reden tot vreugde binnen de gelederen. Perez is na een goede start van het seizoen meestal in de onderste helft van de top-10 te vinden op zondagen. En bij VCARB is men in felle strijd verwikkeld met Haas F1 (en misschien nog een oprukkend Williams) om P6 in het kampioenschap. De beloofde stap die het zusterteam naar verluidt wil maken om dichter in de buurt te komen van Red Bull Racing, is nog altijd niet gemaakt.

Lawson en Tsunoda intern beiden zonder de ultieme steun

Tsunoda doet het bij vlagen aardig bij VCARB, maar hoe goed hij nou echt is blijft de vraag. Bovendien maakt Red Bull geen enkele aanstalten om hem in ‘het grote team’ te zetten. Heel eerlijk verwachten we van Lawson niet dat hij de Japanner naar huis zal rijden. Dat lukten Ricciardo en onze Nyck immers ook niet. En als Red Bull het zelfs wel had verwacht, hadden ze natuurlijk hem al lang in die auto gezet. Maar waar moet het dan wel heen met die bezetting bij Red Bull Racing?

Cartellum

Het moeilijk daaraan is dat Perez eerder dit jaar gewoon weer een nieuw contract heeft getekend. Dat doet de Mexicaan altijd handig net na een paar betere races. Sindsdien is het weer knudde, maar de gedachte is/was ook dat Red Bull Racing Sergio maar moeilijk aan de kant kan schuiven.

Ten eerste brengt Sergio erg veel geld met zich mee via Mexicaanse sponsors. In Mexico is Sergio ondanks dat hij ondersneeuwt naast Max, extreem populair. Ook shirtjes, petjes en blikjes verkopen daardoor als zoete broodjes. Als je nog (extreem veel) verder wil gaan; ze hebben er ook nog een paar cartellums en dan niet van het soort waar Ome Tsjer het altijd over heeft. Zodoende zou Red Bull Racing in haar maag zitten met (vroegtijdig) een ontslag van Perez.

Zelf dan maar weg?

Maaaaarrrrrr…Volgens geruchten in de paddock is kamp Perez inmiddels akkoord met een superdeal. Voor Checo is er natuurlijk stiekem ook geen bal aan om elk raceweekend in mootjes gehakt te worden door Max met een auto die hem niet ligt. Zodoende zouden beiden partijen nu akkoord zijn om ná de Grand Prix van Mexico het pensioen van Perez aan te kondigen. Voor beide partijen zou dat minder gezichtsverlies en andere ellende opleveren dan het geven van de zak Brown .

Maar wie dan?

Mocht het zich zo ontvouwen is wel de vraag wie er het stoeltje van Perez overneemt voor de vier races die daarna nog zullen plaatsvinden. Omdat noch Lawson noch Tsunoda écht het vertrouwen lijkt te genieten van Red Bull, zou dat alsnog Ricciardo kunnen zijn. Voor volgend jaar wordt zelfs George Russell genoemd, alsmede Oscar Piastri die in Mark Webber een manager heeft met een Red Bull verleden. Hoe dan ook: het zou zomaar kunnen dat we de laatste stoelendans nog niet gezien hebben in de F1 dit jaar. Waarvan akte.