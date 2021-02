Welke van deze belachelijke driedeurs occasions kies jij? - Autoblog.nl

De driedeurs auto is aan het uitsterven en deze drie occasions laten zien dat de carrosserievorm rare versies heeft gehad.

Vorige week konden we jullie berichten dat Mercedes een model onder de A-Klasse gaat schuiven. De naar verluidt ‘A City’ geheten hatchback wordt een A-Klasse, maar dan driedeurs.

Driedeurs

Dat is vreemd op twee manieren. De eerste is dat Mercedes de A-Klasse hatchback (vanaf 2012) nooit heeft geleverd als driedeurs auto. Vandaar dat er wordt gesproken over en nieuw model. Wat de situatie nog vreemder maakt: Mercedes begint nu dus met de driedeurs hatchback, terwijl deze hard aan het uitsterven is. Waar je rond de eeuwwisseling vaak extra geld moest neerleggen voor een vijfdeurs, is laatstgenoemde nu bij meer auto’s dan niet de enige versie. Ook bij Mercedes-concurrenten Audi en BMW, die de A3 en 1 Serie lang aanboden met drie deuren, heeft de variant de pijp aan Maarten moeten geven.

Belachelijk

Een uitstervend ras dus. Gebrek aan pogingen waren er echter niet. Sterker nog: er zijn auto’s geleverd waarbij een driedeurs variant wel de laatste configuratie is waar je aan denkt. Wij hebben drie voorbeelden gevonden op Marktplaats, maar een lijstje met alle ‘bizarre driedeurs auto’s’ moet vast te vullen zijn met veel meer moois naast deze drie driedeurs occasions.

Mercedes A-Klasse (W169)

We beginnen toch weer even bij Mercedes. Want alhoewel de A-Klasse in zijn hatchback-vorm (W176 en W177) nooit als driedeurs is geleverd, bestaan er wel driedeurs A-Klasses. Deze zijn van de generatie ervoor, toen de A-Klasse een bijzondere, hoog zittende MPV was. De W169 kwam ‘gewoon’ als vijfdeurs, wat je meestal wel verwacht bij dergelijke auto’s, maar ook als driedeurs. Houd je rekening met het feit dat vooral oudere mensen de A-Klasse wel zagen zitten, dan is die keuze ietwat vreemd. Zie jij je oma al de voorstoelen naar voren schuiven om nogal ongemakkelijk naar de achterbank te kruipen? Het moge duidelijk zijn dat de driedeurs carrosserievorm voor de A-Klasse niet de meest houdbare versie was, al staan er voldoende driedeurs Mercedes A-Klasse occasions op Marktplaats. Ons viel dit exemplaar op, een A160 (een 1.5 met 95 pk) uit 2010 met 137.606 km op de teller. De vorige eigenaar was de eerste. Het is de Avantgarde-versie met een setje prima opties voor zijn leeftijd. Je mag voor deze bijzondere driedeurs auto nog 7.995 euro neertellen.

Land Rover Range Rover Evoque

Je zou het niet zeggen, maar de driedeurs versie van de Evoque is wat de auto bestaansrecht gaf. De Baby Range Rover was in eerste instantie bedoeld als driedeurs SUV en wilde een ruime meerderheid aan driedeurs auto’s slijten ten opzichte van de vijfdeurs. Dealers zagen echter al in dat de vijfdeurs Evoque een hoop potentie had als de instap-Range Rover, terwijl een driedeurs versie een nicheproduct bij uitstek zou zijn. Met een hard hoofd gaf Land Rover dit toe en de verkoopcijfers lieten het duidelijk zien. De driedeurs variant van de Evoque was verre van de meest populaire versie van de kleine Range Rover en driedeurs werd voor de huidige generatie geschrapt. Toch durfden een aantal kopers het aan om een driedeurs Evoque te kopen en er staat nog een vijftigtal aan driedeurs Evoque occasions op Marktplaats. Dit witte exemplaar is een 2.0 Si met vierwielaandrijving uit 2013 en heeft 119.123 km achter de kiezen. Opties als het Meridian-geluidspakket, navigatie, achteruitrijcamera, lederen bekleding en nog veel meer zitten er gewoon op. Nog best wat auto voor 27.995 euro, mits je een groot praktisch ongemak voor lief wil nemen. Wie mooi wil zijn moet pijn lijden, toch? ‘Mooi zijn’ kun je doen bij de advertentie van de driedeurs Evoque occasion.

Renault Avantime

Net zoals het toetje bij een driegangendiner bewaren we het lekkerste voor het laatst. Als je het hebt over de meest overwachte of bizarre auto’s met drie deuren, kan de Renault Avantime niet ontbreken. Voor het hele verhaal moet je even bij @willeme en de special van de Renault Avantime langs, in het kort was het een bizarre concept car van een herboren Renault die niemand in productie had verwacht. De auto doet denken aan een Espace, maar dan dus driedeurs. Stiekem was het niet eens zo’n verkeerd idee, die driedeurs MPV. De auto deed ondanks de minder toegankelijke achterbank ruim aan. De gekozen styling maakte de auto ook alles behalve normaal, met een aluminiumkleurig dak, korte motorkap en vreemde achterlichten. De auto heet Avantime omdat het bijna letterlijk staat voor Avant Time (tijd vooruit) want niemand zag rond de millenniumwisseling deze auto zitten. Daar misbruik (of gebruik) van maken kun je voor relatief weinig op Marktplaats. Wij vinden dit auberginekleurige exemplaar met de welbekende 3.0 V6 24V. 132.026 km op de klok en het beige interieur met vele opties staat garant voor zo’n beetje het beste wat je kon krijgen op één van deze bizarre driedeurs occasions. De Avantime in kwestie moet nog 7.750 euro kosten, vrijwel hetzelfde als de A-Klasse. Een interessante keuze, maken doe je zelf.