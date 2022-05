Red Bull: “Perez stevent af op nieuw contract”

Perez gaat als een speer dit jaar bij Red Bull. Het team speculeert al over een nieuw contract.

Sergio Michel Perez Mendoza kende een apart einde van het seizoen 2020. Een jaar eerder had hij met zijn sponsors nog het team waarvoor hij reed ‘gered’. Dat was Force India, maar ging inmiddels door het leven als Racing Point. Voor Racing Point, pakte hij met de roze Mercedes richting het einde van het jaar ook zijn eerste overwinning in de Formule 1. De man die zo lang op een nieuwe kans bij een topteam had gewacht nadat een jaar bij McLaren uitliep op een deceptie, leek eindelijk op het juiste moment op de juiste plaats te zijn.

Maar het liep even anders. Nieuwe teameigenaar Lawrence Stroll had grootse plannen met het team. Hij besloot dat viervoudig kampioen Sebastian Vettel, ondanks een klaarblijkelijke vormcrisis, daar beter bij paste dan ‘Checo’. Zo had de Mexicaan heel laat in het seizoen eindelijk zijn eerste zege op zak, maar had hij geen F1 stoeltje voor het seizoen van 2021.

Gelukkig voor SP11, was onze held Verstappen ondertussen bezig al zijn teammaten te vermorzelen. Ricciardo was in zijn laatste jaar bij Red Bull al geen match meer voor MV33. Daarna hadden Gasly en Albon het geprobeerd en hadden zij hopeloos gefaald. Jonge Red Bull talenten dienden zich ook niet direct aan in de F2 en F3. Dat maakte het mogelijk dat Red Bull voor het eerst sinds Mark Webber en Sébastien Bourdais een coureur overwoog die níet uit het eigen opleidingsprogramma kwam. Red Bull had een ervaren tweede man nodig, Sergio had een stoeltje nodig, één plus één is twee.

In zijn eerste seizoen bij Red Bull, bleek Sergio het ook moeilijk te hebben tegen de oppermachtige Max. Maar hij deed exact wat Johnny Herbert deed naast Schumacher in 1995, nadat Jos Verstappen zich een jaar eerder stuk had gebeten op de Rekordmeister. Niet proberen de auto te overdriven als een jonge hond, maar de kruimels opsnoepen als die op het bord vallen. Herbert won zo twee races in 1995. Perez won zo de Grand Prix van Azerbeidzjan vorig jaar.

De gedachte was altijd al dat Perez dit seizoen wel eens veel beter voor de dag kon komen. Na een jaar integratie in het team en met een geheel nieuwe auto die mogelijk minder op het lijf van Max is geschreven, lijkt dat uit te komen. Dat Perez momenteel maar vijf puntjes minder heeft dan Max, komt ook doordat hij een keer vaker aan de finish kwam. Desalniettemin is duidelijk dat ook qua pure snelheid het gaatje flink gedicht is. Over een rondje is het verschil nu eerder twee tot drie tienden, in plaats van zes tot zeven tienden.

Teambaas Christian Horner is dan ook enorm in zijn nopjes met Perez. In tegenstelling tot Helmut Marko, is hij wat minder geïnvesteerd in het opleidingsprogramma. Voor Horner is het vooral belangrijk om gewoon het best mogelijke resultaat te behalen met Red Bull Racing. Nu Checo de resultaten over de meet rijdt, sorteert de man van Geri dan ook vast voor op een contractverlenging voor de veteraan. Bij The Athletic laat Horner optekenen:

He’s doing a great job. Everybody’s happy with him on the team. If we had to make a decision today, of course we would want to extend. As long as he keeps doing what he’s doing, it will be a no-brainer. Christian Horner, draagt in huis vaak een Sombrero

Waarvan akte. Gasly zal dus nog even door moeten bij Alpha Tauri, zo lijkt het.