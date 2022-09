Nieuwe iPhone 14 belt zelf 112 na auto-ongeluk

Verschillende Apple-apparaten krijgen een levensreddende auto-ongeluk functie die je helpt als je in de kreukels ligt.

Apple ontwikkelt haar software continu door. Ze integreren meerdere nieuwe functies in hun besturingssysteem iOS. Maar ook komen er nieuwe producten op de markt. Denk aan de nieuwe Apple Watch, of wellicht ooit de Apple Car. Nu komt het bedrijf met een functie die je helpt bij een ongeluk.

Levensreddende auto-ongeluk functie van Apple

Een ongeluk hebben is altijd vervelend en heeft veel impact. Schade en veel gedoe, maar soms ook met verwondingen of zelfs erger. Apple komt nu voor de nieuwste versies van de iPhone en Watch met een detectie van auto-ongelukken functie. Contacten en services voor noodgevallen worden op de hoogte gebracht na een crash. Dan weet je zeker dat je na een ongeluk geholpen gaat worden en lig je niet reddeloos in een sloot, terwijl niemand weet dat er een ongeluk heeft plaatsgevonden.

Na het detecteren van een ernstig auto-ongeluk roept het systeem automatisch contactpersonen en services voor noodgevallen op. Die worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht, als de gebruiker niet binnen 10 seconden op bijvoorbeeld de iPhone klikt.

Dat is handig denk je. En dat is het ook, maar het komt niet gelijk beschikbaar voor alle apparaten. Wel op de hele iPhone 14-reeks (iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max), evenals in de nieuwe Apple Watch Series 8, Apple Watch SE en de alle- nieuwe Apple Watch Ultra. In september worden deze gelanceerd door het Amerikaanse bedrijf.

Techniek

De techniek heet ‘Crash Detection’. Het werkt door gebruik te maken van drie mogelijkheden die al in de apparaten zitten. Natuurlijk maakt het gebruik van de GPS om bijvoorbeeld plotselinge snelheidsveranderingen waar te nemen. De barometer controleert of er veranderingen zijn in de cabinedruk en de microfoon kan harde geluiden waarnemen.

Dit alles wordt gebruikt in een algoritme. Apple zegt hier zelf over dat het ‘getraind’ is met meer dan een miljoen uur real-world rij- en crashgegevens, om een nog betere nauwkeurigheid te bieden. Alles voor de veiligheid toch? Of is een meekijkend algoritme niet je ding?