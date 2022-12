Getunede Ferrari’s: het toppunt van heiligschennis?

Het aanpassen van Ferrari’s blijft een heikel puntje voor sommige liefhebbers. Zelfs als het eigenlijk gewoon bloedgaaf is, zoals dit tweetal gemodificeerde Ferrari’s op de Essen Motorshow.

Ferrari mag je beschouwen als een onsterfelijk merk. De beruchtheid en de geschiedenis van hun sportauto’s zijn door geen autofanaat te missen. Dat alles natuurlijk grotendeels door Il Commendatore zelf: Enzo Ferrari. De oprichter bleef tot zijn dood in ’88 een sleutelfiguur voor het merk. Enzo was echter wel heel erg gesteld op het standaardrecept van een Ferrari. Voor de F40 was het eigenlijk al van de zotte dat je een andere kleur dan Rosso Corsa zou kiezen en modificaties van derde partijen zijn al helemaal niet wat hij wilde.

Modificaties

Vele projecten waar een Ferrari als basis werd gebruikt zijn dan ook begroet met een cease and desist-brief, met het vriendelijke verzoek om je project een enkeltje shredder te schenken. Het weerhoudt mensen in ieder geval nog steeds niet om dan maar te stoppen met Ferrari’s modificeren. Daarom vonden wij een paar gemodificeerde Ferrari’s op de Essen Motorshow.

Ferrari 355

De eerste gemodificeerde Ferrari van de dag is deze F355 Berlinetta. Eigenlijk is deze nog aardig subtiel gebleven. Toch zie je duidelijk wat er aan de hand is: de F355 is flink verlaagd en de wielen hebben een goede portie camber ontvangen. De wielen in kwestie zijn Rotiform-velgen van het type TUF-R. Er is een zwarte F355 in de VS op exact dezelfde wielen en min of meer dezelfde verlaging: een populaire keuze dus.

Ferrari 512 TR

De F355 is dus niet zwart maar rood, en dat is een mooi bruggetje naar de volgende van de gemodificeerde Ferrari’s van de Essen Motorshow. We zetten hem even een standje hoger, want aan deze rode Ferrari 512 TR is ietsje meer gebeurd.

De 512 TR, de ‘facelift’ van de originele Testarossa, is voorzien van een Liberty Walk-widebody. Dat betekent met popnagels bevestigde extra grote wielkasten, splitters en verlagingen aan de bumpers rondom en in dit geval een flinke portie verlaging en camber als extra.

Je kunt bij wijze van spreken nog geen credit card tussen de bumpers en de grond steken, zo laag ligt deze Ferrari 512 TR. Dat is met behulp van luchtvering (airride) overigens, het moet wel leuk blijven. Een set diepe meerspaaks velgen maakt de 512 TR af.

Kies maar

Wij leggen de vraag ook even bij jou neer: Ferrari’s modificeren zoals hier in Essen, mag dat? En zo ja, zou je gelijk voor het heftigste gaan met een 512 TR Liberty Walk of mag een verlaagde F355 met een set velgen ook?