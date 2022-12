Koop de Mercedes SLC van Diego Maradona

Snuif een beetje voetbalhistorie op met deze Mercedes SLC van Diego Maradona.

Echte liefhebbers van de Formule 1 kennen natuurlijk de documentaire ‘Senna’ van Asif Kapadia. Het is een ietwat triest doch fraai beeld van het leven van de Braziliaanse megaheld. Kapadia maakte echter ook nog andere documentaires over grote talenten die een succesvol doch kort en tragisch leven leiden. Een daarvan is Diego Armando Maradona, beter bekend als de hand van god.

We hebben wel eens eerder geschreven over de uitermate begenadigd voebeler en diens autoleven. Want ja, zoals de meeste grote sterren der aarde kon ook Maradona de verleidingen die het leven te bieden heeft niet weerstaan. We hebben het dan natuurlijk over bijvoorbeeld de Porsche 924 die hij kocht toen hij 19 was.

Later had Maradona ook nog een Ferrari Testarossa en een Porsche 911 Cabrio met ‘WTL’, oftewel Works Turbo Look. Maar de man die vrijwel overal waar hij ging belaagd werd door een schare totaalmalloten die hem even wilde aanraken, kon de extra aandacht die hij kreeg van zo’n supercar eigenlijk helemaal niet gebruiken. Zodoende verplaatste hij zich ook kortstondig in een Scania vrachtbak. Lekker hoog zitten, weg van de fans en de camera’s, dat is pas echte luxe.

In de docu van Kapadia wordt dan ook vooral een beeld geschetst van een ongelukkige man. Zijn talent geeft hem alles wat de wereld te bieden heeft, maar houdt hem in feite ook gevangen. Treffend zijn de beelden van een kerstfeestje van zijn club Napoli, de club die Maradona vrijwel eigenhandig twee keer kampioen maakte. Omgeven door teamgenoten, zit Diego er toch eigenlijk volledig in zijn eentje bij. Het is een ontluisterend beeld.

Geen wonder dat Diego in de latere dagen van zijn leven koos voor luxe maar vrij onopvallende BMW’s. Je kan nou echter een van zijn wagg0ls kopen uit de dagen dat ‘pluisje’ nog zin had in iets met een beetje meer joie de vivre, namelijk deze rode Mercedes SLC. Het is een unit uit 1980 en het is (uiteraard zou je bijna zeggen) niet zomaar een SLC, maar een 450 SLC met 5.0 V8 onder de kap. Dit was een homologatie-special. Echte kenners weten immers dat Mercedes met de SLC destijds nog -met automaat en al- heeft meegedaan aan het Wereldkampioenschap Rally.

Onder de kap zit een 5.0 liter grote V8, met in productietrim helaas slechts 243 pk. Wel heb je ruim 400 Nm, zodat je altijd in de juiste versnelling zit. Dat is ook wel handig, want de automaat heeft maar drie versnellingen. Ondanks zijn felrode kleur (signalrot), is de Merc met airco, cruise control, leder en automaat dan ook vooral een luxe cruiser. Het past ook wel bij het karakter van de Merc.

De R107 SL was, net als alle SL’s behalve wellicht de eerste, natuurlijk sowieso al geen sportwagen. Maar de C107, zoals de SLC intern heet, is dat ondanks zijn WRC inzet nog minder. Als je goed kijkt zie je dat de wielbasis maar liefst 40 centimeter langer is dan bij de open variant. Dit geeft de SLC wat ‘aparte’ proporties, die visueel deels opgevangen worden door de kenmerkende ‘louvres’ bij het achterste zijruitje.

De ex van Diego heeft er ondanks dit karakter van relaxte cruiser pas 62.000 kilometer opzitten. Dit in combinatie met de beroemde eigenaar, zorgt voor een fors prijskaartje. Bonhams verwacht ergens tussen de 150.000 en 250.000 Euro op te halen bij de veiling in Parijs komende februari. Het is echter zoals altijd ‘wat de gek er voor geeft’ bij dit soort dingen. De eerder genoemde WTL 911 van Maradona ging ook onder de hamer bij Bonhams. Toen verwachtte men tussen de 100.000 en 200.000 Euro op te halen, echter werd het 483.000 Euro…

Heb jij ook wat over voor deze Duitsers met Argentijnse historie? Of koop je liever een U-boot om naar Zuid-Amerika te vluchten? Laat het weten, in de comments!